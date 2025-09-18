BEZ GUŽVI NA GRANICI: Putnici prolaze bez zadržavanja

Van gradova vozače očekuje uobičajeni broj vozila karakterističan za sredinu radne sedmice, uz dobru prohodnost puteva, s tim što tokom jutra i večeri vidljivost može biti slabija zbog magle koje poslednjih dana često ima pored reka, kanala i u kotlinama, a koja i danas može otežavati vožnju, upozorava vozače AMSS.

“Pešake teže primećujemo po magli ili kad je kolovoz mokar. Kada nema kiše uvek je više dvotočkaša i pešaka u saobraćaju zato obratite pažnju na njih, uz dodatno smanjenu brzinu oko škola sa većom pažnjom na najmlađe učesnike u saobraćaju”, savet je AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim informacijama dobijenim u od JP “Putevi Srbije”, nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na putničkim terminalima (PMV) naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Na (TMV) terminalima na graničnim prelazima na izlazu iz Srbije teretna vozila čekaju nna Kelebiji 180 minuta, Batrovcima 240 minuta, Šidu 300 minuta, Sremskoj Rači 60 minuta i na graničnom prelazu Bezdan 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

