Bešiktaš pred ulazak u Evroligu: Dušan Alimpijević vodi tim do vrha

Košarkaški klub Bešiktaš, koji sa klupe predvodi srpski trener Dušan Alimpijević, nalazi se u poodmakloj fazi pregovora o ulasku u Evroligu već od naredne sezone.

Iako je istanbulski tim ove sezone jedan od glavnih favorita za osvajanje Evrokupa, čini se da rezultat tog takmičenja neće biti presudan za njihov budući status u evropskoj košarci.

Prema informacijama iz Turske, čelnici Evrolige prepoznali su ambicije, finansijsku stabilnost i organizacionu strukturu kluba iz Istanbula kao dovoljne razloge za dodelu mesta među elitom.

Kako prenosi portal “Sportske.net”, ovaj potez uklapa se u dugoročne planove kluba i trenera Alimpijevića, koji je na klupi crno-belih već treću sezonu i ima važeći ugovor do 2027. godine. Kontinuitet u radu i jasno definisana vizija postavili su čvrste temelje za iskorak ka najvišem nivou evropske košarke.

Finansijsku podršku klubu trenutno pruža sponzor “GAIN”, platforma za televizijski sadržaj, dok se spekuliše da bi od sledeće sezone glavni sponzor mogao postati Beko, dugogodišnji partner Fenerbahčea.

Zajecaronline.com/24sedam.rs

