Bebe donose optimizam: U borskom porodilištu već 37 novorođenih od početka godine

Od početka godine u borskom porodlištu rođeno je 37 mališana a zaposleni kažu da bi po tome godina trebalo da bude plodna i optimistična.

Rođene su 24 devojčice i 13 dečaka, među kojima su i braća blizanci.

Bebe donose optimizam

– Svako novorođenče za nas je posebna radost i daje nam razlog da budemo puni optimizma i da verujemo da će grad Bor i dalje nastaviti put prosperiteta u svakom pogledu – kažu predstavnici Gradske uprave koje nastavlja sa darivanjem porodica u koje dođe novi član.

Po 150.000 hiljada dinara iz gradske kase izdvaja se za porodice sa prvorođenim detetom, 200.000 hiljada za drugorođeno dete, a 300.000 dinara za treće dete u porodici.

Grad brine i o nezaposlenim majkama tako što do navršene prve godine deteta dobijaju mesečnu novčanu podršku u iznosu od 15.000 hiljada dinara.

Zajecaronline/Alo!

