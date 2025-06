Batinaši tukli glasača na izbornom mestu u Zaječaru!

Takozvane beretke su u Zaječaru napale i šamarale jednog sugrađanina koji je krenuo na izbore.

U napadu su učestvovali i bajkeri, hteli da čoveku otmu listić (poziv za glasanje), a kako piše Alo, ruka mu je raskrvarena.

Snimljeni su batinaši koji su tukli nesrećnog čoveka koji je samo došao da glasa, a pre toga nasilnici su šutirali izbornu komisiju.

Čovek koji je napadnut je pokazujući posekotine, novinarima rekao:

“Izašli smo da glasamo, napali su mene i ženu. Ušao sam u dvorište, napali su me beretke i sa motorima oni. Napali su me zbog listića. Stariji sam čovek imam 70 godina, a oni me šamaraju i tuku! – rekao je pokazujući krvave ruke. Udario me je šamarom, rasturio me. Šta ga briga za koga ja glasam. Ovo stvarno nema nigde.”

Inače, lokalni izbori u Zaječaru održavaju se danas. Biračka mesta, ukupno 69 na teritoriji grada Zaječara, otvorena su od 7 do 20 sati.

Prema podacima Gradske izborne komisije ukupan broj birača na teritoriji grada Zaječara je 47.353. Od toga u gradu 32567, a u sеlima 14786

Na izborima za odbornike Skupštine grada Zaječara učestvuje osam lista.

