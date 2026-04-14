Apel ABS-a: Bezbednost dece na ekskurzijama na prvom mestu

Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) apelovala je danas na sve učesnike u organizovanom prevozu dece da obrate pažnju na propise i Pravilnik o načinu obavljanja organizovanog prevoza u cilju zaštite i bezbednosti dece i nastavnika na đačkim ekskurzijama.

U saopštenju, ABS podseća da je organizator prevoza dužan da najkasnije u roku od 48 časova pre otpočinjanja prevoza obavesti nadležni organ unutrašnjih poslova o prevozniku, mestu i vremenu polaska, broju angažovanih autobusa, broju angažovanih vozača autobusa i broju prijavljene dece i drugih lica koja učestvuju u izvođenju putovanja.

Kako je istaknuto, Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece, propisani su uslovi koje mora da ispunjava vozač koji vrši organizovani prevoz dece.

Kako je navedeno, to znači da je vozač psihofizički sposoban da bezbedno upravlja vozilom, da ima važeći ugovor o radu za vozača i da mora imati najmanje tri godine važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

Uslovi su i da ima lekarsko uverenje o sposobnosti za vozača koje nije starije od godinu dana, da poseduje kvalifikacionu karticu vozača za obavljanje poslova profesionalnog vozača, da je pre započinjanja radnog dana u kojem se obavlja prevoz koristio dnevni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 11 časova, kao i da poseduje dokaze o aktivnostima vozača za tekući dan i prethodnih 28 dana.

Obavljanje organizovanog prevoza dece vrši se autobusom koji poseduje Potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila koja nije starija od 30 dana.

Agencija za bezbednost saobraćaja ističe da se prilikom obavljanja organizovanog prevoza dece prevoz ne sme započeti ukoliko sva deca nisu propisno vezana sigurnosnim pojasem.

Takođe, podseća da grupa do tridesetoro dece mora imati najmanje jednog grupnog pratioca u saobraćaju, dok je za grupu veću od tridesetoro dece potrebno da budu prisutna najmanje dva grupna pratioca.

Posebno je važno imati u vidu da nijedan propust u organizovanom prevozu dece nije zanemarljiv, jer može uzrokovati nesagledive posledice, navedeno je u saopštenju ABS.

Agencija za bezbednost saobraćaja jasno naglašava da poštovanje propisa, upotreba sigurnosnih pojaseva i prisustvo odgovornih pratilaca nisu formalnost, već odluka da svako dete bude bezbedno, jer je najveća odgovornost svih učesnika da se svako dete vrati kući – sigurno i bezbedno.

Zajecaronline/Tanjug/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!