Antidoping agencija: Zabrinjavajući podaci o upotrebi dopinga u Srbiji

Zabrinjavajući podaci o upotrebi dopinga u Srbiji!

Antidoping agencija Republike Srbije u saradnji sa Savezom za rekreaciju i fitnes Srbije, a uz podršku Ministarstva sporta, u 14 gradova širom Srbije, sprovela je istraživanje o upotrebi dopinga i došla da zabrinjavajućih rezultata.

Istraživači su bili prisutni u 32 teretane, a istraživanje je obuhvatilo 823 ispitanika.

“Hvala vam što ste došli da podržite borbu protiv dopinga. Rezultati istraživanja su me ozbiljno zabrinuli, jer pokazuju koliko je upotreba zabranjenih sredstava zastupljena među rekreativcima. Kada sam čuo za razmere ovog problema, bio sam iznenađen. U pitanju je pretežno neznanje koje ljude dovodi do korišćenja ovih supstanci, uništavajući im zdravlje i život. Ne mogu da shvatim da neko, svestan štetnih posledica, i dalje koristi ove opasne supstance koje razaraju ceo organizam. Pozivam sve nadležne, od obrazovnih institucija do bezbednosnih službi, da pomognu u ovoj borbi kroz edukaciju, prevenciju i sankcionisanje. Ovo je jedan od najvažnijih zadataka za očuvanje zdravlja nacije“, izjavio je ministar sporta Zoran Gajić.

Direktorka Antidoping agencije Republike Srbije prof. Milica Vukašinović Vesić zahvalila se ministarstvu na, kako je navela, neumornom trudu na unapređenju svih aspekata sporta u Srbiji, kao i Savezu za rekreaciju i fitnes na partnerstvu i podršci u realizaciji istraživanja.

“Naša misija je da edukujemo sportiste i sportske radnike o rizicima i posledicama korišćenja dopinga, kako bismo zaštitili zdravlje sportista i promovisali fer plej u sportu. Rezultati istraživanja su alarmantni i pokazuju da je doping u značajnoj meri prisutan među rekreativnim sportistima. Najmanje svaki deseti, a najviše svaki peti rekreativac koristio je zabranjene supstance. Posebno nas brine da je najveći rizik prisutan među mladima od 18 do 35 godina. Stoga je neophodno da nastavimo da radimo na prevenciji i pružimo podršku sportistima i rekreativcima u njihovim naporima da ostanu zdravi i da se bezbedno bave sportom“.

Generalni sekretar Saveza za sport i fitnes Dragan Tomašević istakao je da je istraživanje od velikog značaja.

“Kako je aktuelna izrada Nacionalne strategije razvoja sporta, verujem da je istraživanje o korišćenju dopinga u rekreativnoj populaciji od izuzetnog značaja jer smo ovim istraživanjem dobili validne podatke i jasne smernice na osnovu kojih možemo da kreiramo aktivnosti. Sada imamo jasan uvid gde se trenutno nalazimo. Kao i šta je potrebno da promenimo kako bismo obezbedili zdravu i sigurnu sportsku i životnu sredinu“, poručio je Tomašević.

Ova studija predstavlja nastavak pilot projekta sprovedenog 2023. godine u Beogradu, gde je na uzorku od 631 ispitanika zabeleženo prisustvo dopinga.

