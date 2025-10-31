„ANA, HYPE I JA SMO UZ TEBE! MORAŠ DA SE OSLOBODIŠ SRALETA“ Saša Mirković se iskreno obratio Ani Nikolić! (VIDEO)

Direktor i vlasnik Hype produkcije Saša Mirković oglasio se ponovo povodom aktuelne situacije u kojoj su glavni akteri Ana Nikolić i Goran Ratković Rale.

Ratković je ostavio Anu u hotelu u Dubaiju na milost i nemilost osoblja, a pevačica je opisala šta se sve izdešavalo i javno osudila bivšeg partnera.

„Nemam karticu, ne mogu da koristim aplikaicju. Ne mogu ni da uđem da vidim koji mi je broj računa, da mi se evri pošalju.

„I šta ja sad na ovo treba da kažem?! Ne znam šta da radim, sedim ovde u nekom hotelu na kraju. Oko aerodroma, juče, kada mi je ova stoka namestila da ne uđem avion, j**ću ga u usta. Zapamtiće dan kad se rodio, kunem se u Taru“, započela je Ana i dodala da ovo sada postaje bezobrazluk i osmišljen maltret.

„Maltretira me 15 dana, ali ja sam budaletina, mene i treba maltretirati. Ja nisam za bolje, majke mi“, dodala je.



Potom se u videu pojavljuje Saša Mirković, koji je opisao ovu situaciju.

„I šta sad ja treba da kažem?! Anu volim, drugarica mi je. Ovog, kako ga ona zove, Sraleta ili Ratkovića, znam iz vremena Indire Radić“, započeo je Saša i opisao da je tada doveo Alena Islamovića da sa njom snimi duet „Lopov“, koji je zaista hit i dan-danas.

O INDIRI I ALENU

Mirković je dodao da se ta pesma nikad ne bi desila da nije bilo njega, kao ni molbe Indire Radić.

„Ja sam u tom trenutku bio producent i menadžer Alenu Islamoviću. Molila me je da dam Alenu da se snimi taj duet“, objasnio je čelnik Hype-a da je Rale živeo od Radićeve.

Potom je izveo zaključak o pomenutoj Ani i njenom odnosu sa kompozitorom.

„I sada se ponovo pojavio na volšeban način, preko nje. Ko je sad za to kriv, pa Ana, ko bi bio kriv? Kriva je Ana i njena luda glava što sebi dozvoljava ovo. Ona ima potencijal da bude najveća ženska zvezda Balkana. I od svih bi bila, tvrdim, veća. Samo da počne da izlazi pred publiku, pokloni se i peva. To najbolje radi. Ja joj od srca želim da se izdigne iznad ove situacije. Da na svaki način izbgava probleme. I posveti se sebi, svom životu i detetu. Ana, Hype i ja smo uvek tu za tebe, volimo te i želim ti sve najlepše. Ti to znaš, ali moraš da zbaciš s leđa i nastaviš dalje“, završio je Mirković.

