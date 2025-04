Ana Brnabić: Vi mene ozbiljno pitate zašto je policija bila u Novom Sadu?

Predsednica Narodne Skupštine Republike Srbije Ana Brnabić rekla je da je policija danas bila u Novom Sadu kako bi uspostavila red i mir.

Zato što se izvestan broj ljudi okupio kako bi sprečio profesore, studente i dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje da uđu na svoje radno mesto. A ne zato što je želela da uradi bilo šta.

Brnabić je, odgovarajući na pitanje, kako ocenjuje postupanje policije s obzirom na to da danas u Novom Sadu, ispred DIF-a, ima i studenata koji su povređeni upitala:

“Vi mene zaista to pitate – zašto je policija bila tamo?”

Ona je prethodno ukazala da je nad dekanom Patrikom Dridom izvršeno nasilje i fašističko divljanje.

“Policija je bila tamo zato što se okupio izvestan broj ljudi. Nebitno je da li malo ili mnogo, da spreči neke profesore, neke studente, jednog dekana upravo tog fakulteta da uđu na svoje radno mesto. Zato je policija bila tamo. Ne zato što je policija želela da uradi bilo šta. Sprečavaju im slobodno kretanje. Je li to u skladu sa zakonom? Sa kojim zakonom je to u skladu? Je li to u skladu sa vrednostima lepe i svezube Srbij? Da oni mogu da kažu ko i gde sme da uđe. Da profesor ne sme da uđe na fakultet, a ko onda sme da uđe na fakultet”, upitala je Brnabić.

Ona je navela da je policija pokušala da uspostavi red i mir. Kao i da zamoli ljude da puste dekana da uđe na fakultet.

“A videli smo kako je to prošlo i koliko je policija bila brutalna. Tako što je dekanu dislocirano koleno, ide mu krv na nos. On šepa, ostali ga biju i viču Ubij ga, Ubij ga”, rekla je Brnabić.

Brnabić je prokomentarisala i pisanje pojedinih medija da je “odložena sednica Odbora za kulturu zbog pod znacima navoda nasilja nad dekanom”.

“To je ‘nasilje’?! Prebijete čoveka od batina, napadate ga dok je na zemlji. Ne date mu da uđe u Hitnu pomoć, izbušite gume, vređate ga. Curi mu krv na nos i to je nasilje pod znacima navoda? Sram vas bilo!”, poručila je Brnabić.

Zajecaronline.com/Alo.rs