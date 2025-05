ANA BRNABIĆ POSETILA ZAJEČAR: “Lokalni izbori koji slede 8. juna u Zaječaru i Kosjeriću izuzetno su važni!”

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić posetila je danas Zaječar .

– Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas sa vama. Što imam priliku da vas pozdravim i da provedem malo vremena sa vama u Zaječaru i da dam podršku našoj listi, zato što su lokalni izbori koji slede 8. juna u Zaječaru i Kosjeriću izuzetno važni. Vi vidite da je to mnogo više od lokalnih izbora. Vidite da su ti izbori nacionalna tema i vidite da svi opozicioni mediji koji pumpaju ove proteste i rušenje Srbije najviše pažnje, pored uvreda predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, posvećuju ovim izborima. – rekla je Ana Brabić, pa nastavila:

– Nismo mogli da budemo ponosniji što smo članovi Srpske napredne stranke. Zato što je ta stranka spasila Srbiju. Zato što je SNS na čelu sa Aleksandrom Vučićem izborila da ovo bude slobodna, samostalna i nezavisna zemlja u kojoj odlučuju samo njeni građani i samo naš narod, samo vi. Molim vas zaštitite to 8. juna. Sva odgovornost je na vama. Bodrite se i idemo do pobede – poručila je Brnabić.

