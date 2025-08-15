Izdvajamo Saobraćaj Vesti

AMSS: Pripremite se za vožnju u uslovima pojačanog saobraćaja

15.08.2025.
Saobraćajna gužva
FOTO TANJUG/ REC Media/ Nemanja Cerović/ bg

AMSS: Pripremite se za vožnju u uslovima pojačanog saobraćaja

Sredinu avgusta obeležiće pojačan intenzitet saobraćaja zbog tranzita i smene turista, a prema podacima Uprave granične policije najopterećeniji su putnički terminali sa Mađarskom i Hrvatskom kako na ulazu, tako i na izlazu iz zemlje, rekla je danas Nevena Damjanović iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

“Za putovanje, zbog visokih temperatura birajte ranije prepodnevne ili kasnije popodnevne sate. Prema podacima Uprave granične policije – najopterećeniji su putnički terminali sa Mađarskom i Hrvatskom kako na ulazu, tako i na izlazu iz zemlje”, rekla je Damjanović za Tanjug.

Kako je navela, međuprostor na Batrovcima i Horgošu je pun, a tada se formira duža kolona vozila, što donosi duža i višesatna zadržavanja.

“Povremeno veći broj vozila, a posebno u popodnevnim satima očekujemo i na prelazima sa Bosnom i Hrecegovinom, gde zadržavanja mogu biti od 30 do 60 minuta”, rekla je Damjanović.

Prema njenim rečima, na prelazu Preševo, kao i Gradina, saobraćaj je konstantno pojačan, što donosi promenljivo vreme zadržavanja u oba smera, koje se kreće od 30 do 45 minuta, a od 15 do 30 minuta treba očekivati zadržavanja i na prelazima sa Crnom Gorom.

“Pripremite se za vožnju u uslovima pojačanog saobraćaja, krenite ranije i bez nervoze ukoliko dođe zastoja ili usporene vožnje, jer su oni u ovim danima česti”, preporučila je ona.

Uz to, podsetila je da je vožnja na dugim relacijama u uslovima pojačanog saobraćaja zamorna, te da zato vozači na put treba da krenu odmorni, a sa prvim znacima umora da naprave pauzu i odmore se.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: Hype TV

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”…

ANA NIKOLIĆ U SKENDERIJI!

Muzička zvezda Ana Nikolić održaće koncert 21. novembra 2025. godine u sarajevskoj dvorani “Skenderija” sa početkom u 21 čas.

foto: Plakat/ilustracija

Publiku očekuje spektakl za pamćenje, jer je poznato da Ana svuda pravi nezaboravnu atmosferu. S obzirom na veliko interesovanje i dosadašnje uspehe, očekuje se da će i ovaj nastup oboriti rekorde posećenosti. A karte za ovaj dugoočekivani koncert već su u prodaji. Karte možete kupiti OVDE.

Preporučujemo:

Dodaj komentar