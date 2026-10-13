Aleksandar Vučić: “U Zaječaru će se sklapati Lazar 3, uskoro zapošljavanje u SDPR-u”

Aleksandar Vučić: “U Zaječaru će se sklapati Lazar 3”

Nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” izjavio je večeras da će vojna industrija doći u Zaječar. Da će se sklapati Lazar 3 i da ovih dana kreće zapošljavanje prvih 50 radnika u Jugoimport SDPR-u. Biće ih više od 100 u naredna tri meseca.

“Ovde u Zaječaru, u prostoru nekadašnje Timočanke, sklapaće se Lazar 3 – 8×8, naša vojna vozila i mislimo da tek počinjemo da dovodimo vojnu industriju u Zaječar. Da time industrijske kapacitete Zaječara značajno pojačamo”, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je sa svojim timom pripremao jedan potpuno novi program za istok zemlje.

“Mislim da smo dosta uradili, i sa druge strane nismo dovoljno. I ja sam sam kriv zbog toga što neka obećanja nisu ispunjena. Garantujem dva velika obećanja, i to je mnogo novca, videćete kad izračunate, to će biti preko 60 miliona evra. Govorim o samom Zaječaru. Reč je o domu zdravlja i ginekološkom porodiljskom delu u zaječarskoj bolnici. To je potpuno novo, mora da bude”, rekao je Vučić.

On je rekao da građani neće čekati godinama i ceo mandat već da će početi to da se rešava sledeće godine. Najkasnije za dve godine će biti u potpunosti završeno.

Aleksandar Vučić: “U Zaječaru će se sklapati Lazar 3”

Najavio je i srednjoškoski centar koji košta 30 miliona evra.

“I taj novac ćemo naći, jer sam rekao, i za zdravstvo, i za naše škole i vrtiće, biće dovoljno novca. Sve ćemo morati da rešimo u naredne četiri godine, ne duže od toga, na nivou cele Srbije”, istakao je Vučić.

On je rekao da zna da to nije dovoljno i da zna da će nedostajati još fabrika.

“Ako ne budemo mogli da nađemo, kao što sam rekao, privatne investitore, onda ćemo dovesti mi još jednu od državnih fabrika u Zaječar. Hoću da nam ovaj divni grad opstane. Želim da ima budućnost, i želim da se ljudi više ne iseljavaju iz Zaječara. Iz celog Timočkog okruga”, rekao je on.

Vučić je naveo da je obišao više opština i puteve koji treba da se rade.

“Bio sam tu do sela Šljivar, i krenuli su radovi u selu Šljivar. Tu je išlo nekoliko kilometara puta. Obišao sam od Zlota do Podgorca; Podgorac je Boljevačka, Zlot borska opština. Jednako loš put kao u Šljivaru. Danas su krenuli radovi, svih 12 kilometara biće asfaltirano. Obišao sam Bor, Selište, izvanredno urađen put i završen”, rekao je Vučić.

Kada je reč o Timočkom okrugu, veruje da će do aprila u potpunosti biti rekonstruisan i rehabilitovan asfalt na putu Zaječar-Lubnica-Planinica-Boljevac i da se u potpunosti stari put Boljevac-Zaječar obnovi.

“Reći ću vam i zašto, jer naša je namera da posebno subvencionišemo prehrambeno-prerađivačku industriju. Ovde ima mnogo ljudi koji su imali rodnu godinu, bilo viška trešnje, višnje, bilo viška šljive, bilo viška mnogo čega. Nema ko to da obradi. Daćemo najveće subvencije, ne 50 odsto, već 70 i 75 odsto.

I to za ljude da naprave fabrike, da naprave prerađivačke manufakture. Da mogu da to rade za seljake i domaćine ovde u ovom kraju. I to se odnosi ne samo na Zaječar i Boljevac. Već i za Knjaževac i Soko Banju, ali bih rekao i za sve opštine Borskog okruga“, rekao je Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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