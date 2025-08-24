Predsednik: Niže cene za 3.000 proizvoda u 23 grupe – zahvaljujući smanjenju trgovačkih marži

Aleksandar Vučić o cenama

Predsednik Srbije obratio se danas javnosti u vezi sa predstavljanjem novog paketa ekonomskih mera namenjenih poboljšanju života svih građana Srbije.

Aleksandar Vučić je najavio donošenje zakona o zaštiti potrošača i nepoštenih trgovačkih praksi.

O ograničenju trgovačkih marži, predsednik Vučić kaže da će to doprineti značajnom smanjenju cena 3.000 proizvoda iz 23 grupe.

“Tu je kućna hemija za ličnu higijenu, zatim deterdženti, onda takozvana papirna galanterija, ubrusi, folije, pelene… Poređani su proizvodi tako. Idemo dalje, mahunarke, pirinač, kafa i čaj, zatim slane konditorske proizvode, čipseve i grisine, smoki”, rekao je.

“Imate povrće i voće, zamrznute proizvode, voće i povrće, sirće, testenine, smrznuta riba, griz, brašno, mlečne i kiselomlečne proizvode, jaja, slatke konditore, mahunarke – pasulj, posebno se vodi, svinjska mast, hleb i peciva, svo meso i mesne prerađevine, imate prerađeno voće i povrće, džemove i marmelade tačnije. Zatim začine, so, začin C, aleva. Onda šećer i med, hrana za bebe i decu, i posebnu grupu maramice. Sve 23 grupe su obuhvaćene našim maržama, te marže će biti maksimalno 20 procenata, a sada se krećuna oko 45,2 odsto. To je najveći lanac u zemlji. Četiri najveća lanca, Delez, Merkator, Lidl, Univereksport, generišu 51 odsto ukupne trgovine na malo”, objasnio je predsednik Srbije.

Delez, Lidl, Univereksport, Aman, Lidl, Gomex Zrenjanin, Bebetrejd, Beltord Beograd, Rosprodukt Beograd, Vero prodavnice – to je samo deo lanaca koji će morati da spuštaju cene proizvoda.

Dakle, čak i oni koji imaju ispod proseka marže moraće da smanje. Zatim Europromet Vranje, Tekijanka, Metalac proleter, Luki komerc, koji je na 20 odsto, pa će morati da koriguju. Šumadija market, Keš end Keri kula, Vum Šabac. To su kompanije na koje se ove mere odnose. Zašto nismo dirali svaki STR, mali market u našim selima? Zato što bismo ih razorili, oni ne mogu da izdrže konukrenciju sa velikima, i želimo da ih ostavimo da rade – naglasio je predsednik Vučić.

Marže će biti 20 odsto maksimalne, ponovio je on, i naglasio je da će to biti ogromne uštede za građane.

Vučić je ranije izjavio da će primena novih ekonomskih mera krenuti već od 1. septembra, i da one podrazumevaju snižene kamatne stope na gotovinske i potrošačke kredite, kao i “rampe” za marže i ograničavanje cena namirnica.

