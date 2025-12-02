ACA LUKAS I SAŠA MIRKOVIĆ UŽIVO: „Lukas je poslužio kao instrument da se napadne Srbija, iza toga stoji i Acina koleginica „Crna udovica“ (VIDEO)

Nakon velike kontroverze koja je nastala zbog fotografije Ace Lukasa sa Naserom Orićem, prvi put ekskluzivno govore uživo za Avaz TV pevač i njegov menadžer, čelnik Hype produkcije, Saša Mirković.

Oni su pričali o tome kako je fotografija sa Orićem nastala, o reakcijama koje su usledile, političarima koji pokušavaju da iskoriste ovu prenapuhanu aferu za jeftine poene, otkazivanju koncerta na Jahorini i mnogim drugim temama.

– Ovo treba da shvate ljudi kao odbranu od napada. Oni koriste svoje reurse da nas napadnu, tako mi koristimo svoje resurse da se odbranimo. Kad je nepravda u pitanju, neću da stanem dok ne ispravim nepravdu. Buru je izazvala slika, objasnio sam 30 puta o čemu se radi. Napadnut sam od ljudi iz Republike Srpske, prvi napad sam doživio od Milorada Dodika, zabranio je koncert na Jahorini. Koliko je on kompetentan da to zabrani, nisam siguran – istakao je Lukas, te dodao:

– Naš prostor je takav, da se jedna ista stvar koristi u različite svrhe. Ja sam 2022. godine Miloradu Dodiku dao podršku. Pomogli smo koliko god smo mogli. Nisam siguran da su nam u Sarajevu zbog toga zabranili koncert. To nije stvar nacionalne osnove i pripadnosti, to je stvar ljudskosti. Neko je čovek, a neko nije. Pola Srbije i Republike Srpske se druži s Naserom Orićem, da se čuju, da rade poslove, da se čuju telefonom – naglasio je pevač.

„ČOVEKA SAM PRVI PUT U ŽIVOTU VIDEO“

-Ja sam čoveka prvi put u životu video. Samo hoću da kažem koliko su ti dvostruki aršini zastupljeni kod nas. Ja hoću da to sve što radim, da stojim iza toga. Pokazao sam da ne mrzim nikoga, da ne pravim podjele po nacionalnoj osnovi, po boji kože, pravim podele ljudi na dobre i loše. Moj obraz je čist kao suza, a koliko je čist obraz tih ljudi koji me napadaju to oni znaju. Neću ustuknuti ni milimetar ni pred Dodikom ni pred njegovom klikom – dodao je Lukas.

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

