3 horoskopska znaka obogatiće se na igrama na sreću! Požurite, ostalo je još 7 dana!

Ako volite da igrate igre na sreću, možda je sada baš pravo vreme za to. Naime kako numerolozi najavljuju imate punih 7 dana, tačnije do 28. avgusta da razmislite i popunite neku srećku!

A to će najviše da utiče na 3 horoskopska znaka: Device, Strelčeve i Blizance. A evo i kako.

3 horoskopska znaka obogatiće se na igrama na sreću!

Devica: u ovom periodu stižu povoljni aspekti kroz Sunce koje ulazi u njihov znak i pravi dobre veze sa Jupiterom. Osetićete nalet optimizma i samopouzdanja, a intuicija će vam biti pojačana. Mnoge Device će baš u ovom periodu odlučiti da okušaju sreću jer možete da imate iznenadne dobitke, naročito ako odigrate nešto spontano.

Strelac: Bićete puni vere u dobar ishod i mogli biste u trenutku neplaniranog ulaganja dobiti nagradu. Strelčevima se savetuje da obrate pažnju na igre koje uključuju brojeve jer tu leži njihov dobitni tiket.

Blizanci: Oni mogu dobiti novac kada se najmanje nadaju – kroz nagradne igre, tikete ili čak poklone koji imaju vrednost.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs/informer/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!