ZNAČAJNO ZA CEO REGION: Vučić obilazi radove na modernizaciji Luke Prahovo kod Negotina
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon što je posetio fabriku hemijske industrije Eliksir Prahovo kod Negotina, obilazi i radove na modernizaciji Luke Prahovo.
Sa Vučićem su u obilasku i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Međunarodna luka Prahovo je važno logističko čvorište, koje je od izuzetnog značaja ne samo za Eliksir grupu već i ceo region.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević je polovinom prošle godine izjavila da je modernizacija Luke Prahovo jеdan od kapitalnih projеkata.
Luka Prahovo će, kao što je predviđeno izdatom građеvinskom dozvolom i prijavom radova, biti modеrna, održiva i najlеpša luka na Dunavu, rekla je ministarka.
Tada je najavila radove na rеkonstrukciji, dogradnji i novoj izgradnji, dodajući da je reč o invеsticiji vrednoj 45,5 miliona еvra i da se finansira iz republičkog budžeta.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC
Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.
Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.
Dodaj komentar