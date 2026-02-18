ŽIRI MUZIČKOG TAKMIČENJA „HYPE ZVEZDE“ OSVAJA REGION!

U svetu gde se talenat često meri samo brojevima, žiri muzičkog takmičenja „Hype zvezde“ vraća fokus na ono najvažnije, emociju, autentičnost i istinsku umetnost.

Iza sudijskih stolica ne sede samo poznata imena, već ljudi sa iskustvom, znanjem i osećajem za scenu. Svaki član žirija nosi sa sobom godine rada, uspeha, ali i padova koji su ih oblikovali u prave profesionalce. Oni znaju koliko je hrabro stati pred publiku, koliko je teško izneti pesmu kao da je prvi put pevate i koliko snage je potrebno da ostanete svoji.

Njihova uloga nije samo da ocene, već da prepoznaju. Da usmere. Ohrabre. Da budu podrška kada je najpotrebnije i iskren glas kada treba čuti istinu.

„Hype zvezde“ nisu samo takmičenje. To je putovanje. A na tom putu, žiri je kompas koji pomaže mladim talentima da pronađu svoj pravac.

Pred kandidatima su veliki izazovi, ali i velika prilika da pred ljudima koji razumeju muziku, pokažu zašto baš oni zaslužuju mesto pod reflektorima.

Žiri muzičkog takmičenja „Hype zvezde“ je spoj umetnosti i autentičnosti. Tu su da poognu, podrže i podignu neke nove mlade zvezde.Aca Lukas, Miroslav Ilić, Mira Škorić, Lepa Lukić i Boki 13 su tim koji osvaja, na čelu sa Sašom Mirkovićem koji je idejni tvorac projekta.

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.