ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU! Evo gde je bio epicentar

02.10.2025.
Zemljotres jačine 5,0 stepeni pogodio je danas zapadnu Tursku, sa epicentrom u Mramornom moru, 39 kilometara udaljenom od provincije Tekirdag, javlja Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Zemljotres se osetio i u Istanbulu, koji je oko 100 kilometara udaljen od epicentra zemljotresa, prenose mediji.

Prema saopštenju EMSC-a, epicentar zemljotresa bio je na dubini od devet kilometara.

