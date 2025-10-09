Zemljotres jačine 4,9 stepeni pogodio Tursku! A zatresla se i Kina!

Kako je jutros saopštio Evropski – mediteranski seizmološki centar, zemljotres jačine 4.9 stepeni pogodio je zapadnu Tursku.

Potres se dogodio u 23.54 na dubini od devet kilometara u blizini Kutahije, 18 kilometara od Simava. Za sada nema informacija o pričinjenoj šteti ili povređenima. Potres se osetio u Bursi, Balikesiru, Eskišehiru, Manisi.

Još jedan zemljotres dogodio se u okrugu Sinlong, jačine 5,4 stepena Rihterove skale.

To je inače jugozapadna kineska provincija Sečuan. Potres je pogodio tu oblast u 13.17 po lokalnom vremenu, saopštio je Kineski centar za mreže zemljotresa (CENC), prenela je Sinhua. Zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara, navedeno je u izveštaju.

Zajecaronline/Hypetv/tanjug/N.B.

