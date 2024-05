Završni turnir juniorske košarke u Zaječaru, Partizan i Kraljevo za titulu!

Završni turnir juniorske košarke u Zaječaru! U velikok finalu Partizan i Kraljevo za titulu, zaječarski “BIN” i Dinamo iz Pančeva za bronzu!

Na završnom turniru Kvalitetne juniorske košarkaške lige Srbije košarkaši zaječarskog KK “BIN” poraženi su u polufinalnom duelu od OKK „KV“ iz Kraljeva. U drugom polufinalu beogradski Partizan savladao je Dinamo iz Pančeva.

Zaječarci su odigrali dobro prvo poluvreme koje je završeno minimalnim vođstvom gostiju 44:43.

Ipak, u drugom delu Kraljevčani su skupo naplatili greške zaječarske ekipe. Brzo su došli do +20, Zaječarci su uspeli da smanje na -15 u poslednjoj deonici, ali to je nažalost bilo sve što su uspeli da učine. Na kraju su gosti došli do rutinske pobede 98:80.

U drugom polufinalnom okršaju, takođe je neizvesnosti bilo samo u prvih 20 minuta igre. Beogradski crno-beli na odmor su otišli sa košem prednosti 34:32, posle prilično neefikasnog prvog dela igre.

U trećem kvartalu ipak je kvalitet isplivao na površinu, ali se nisu predavali igrači Dinama. Na kraju, nisu uspeli da odbiju nalete Partizana, koji je na kraju obezbedio plasman u finale pobedom 81:67.

Danas od 14 sati u meču za bronzu sastaće se domaći BIN i Dinamo iz Pančeva.

U velikom finalu od 17 časova za titulu šampiona Kvalitetne lige Srbije boriće se Kraljevo i Partizan.

Za više sporstih vesti posetite sledeći link.

ZaječarOnline/O.B.