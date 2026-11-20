Završeno glasanje o izboru potpredsednika parlamenta: Svih šestoro biće sa Studentske liste

Oko sat i po od početka glasanja prozivkom, a nakon destominutne pauze, prebrojani su glasovi na izboru potpredsednika Narodne skupštine Srbije.

Svi potpredsednici su kandidati „Studentske liste“.

To su bili Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar, koji su dobili po 136 glasova, dok je njihov kolega Adem Mavrić dobio 137 glasova.

Taj jedan glas više dao mu je poslanik Stranke pravde i pomirenja (SPP) Usame Zukorlić.

Njihovi protivkandidati bili su kandidati poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“: Miloš Vučević, Vladimir Đukanović, Marina Raguš, Arno Gujon, Lidija Vukićević i Marija Stanković.

Podsetimo,

Poslanici Srpske napredne stranke napustili su skupštinsku salu tokom javnog glasanja za potpredsednike Narodne skupštine Srbije, na trećem danu konstitutivne sednice 15. saziva.

Prehodno je poslanica poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ Ana Brnabić odbila da glasa, poručivši da ne želi da učestvuje u „ovoj farsi“.

„Ubili ste 35 godina staru demokratiju u ovoj Narodnoj skupštini, ponizili dva miliona građana Republike Srbije, i neka je pokoj duši demokratije u Narodnoj skupštini dok je terora Studentske liste“, kazala je Brnabić.

Predsednik Skupštine Aleksandar Čupić konstatovao je da je uzdržana, nakon čega su poslanici SNS kolektivno napustili sednicu.

Zajecaronline/Izlaz/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.