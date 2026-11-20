“Prije seksa i poslije kiše” uskoro na malim ekranima: Memo Haljevac najavio remek-delo Saše Mirkovića

“Prije seksa i poslije kiše” uskoro na malim ekranima.

„Kokuz nema vremena uživati u životu“ – poručio je Sulejman Memo Haljevac najavljujući film koji donosi neobičnu priču, intrigantne zaplete i poznata glumačka imena.

Igrani film Hype produkcije “Prije seksa i poslije kiše”, u režiji Envera Puške i Saše Mirkovića, uskoro će ugledati svetlo dana, a publiku, sudeći prema najavama, očekuje nesvakidašnja filmska priča.

“Prije seksa i poslije kiše” uskoro na malim ekranima

Da se s nestrpljenjem iščekuje premijera, potvrdio je i direktor Hype BiH Sulejman Memo Haljevac, koji nije propustio priliku da u svom prepoznatljivom stilu najavi ostvarenje.

– Uskoro ide remek-delo Saše Mirkovića – poručio je Haljevac, a onda dodao i svoju duhovitu opasku:

– Kokuz nema vremena uživati u životu…

A šta se zapravo krije iza naslova „Prije seksa i poslije kiše“? Radnja filma donosi priču o harizmatičnom romskom patrijarhu koji lažira vlastitu komu i smrt kako bi nadmudrio korumpiranog državnog moćnika.

Njegova neobična poslednja oporuka pokreće haotičnu potragu za ukradenim milionima, izaziva pravi medijski cirkus i otvara prostor za neočekivane obrte, ali i lekciju o slobodi.

Snimanje filma počelo je u maju 2026. godine, a kadrovi su zabeleženi na lokacijama u Ubu i Sarajevu. Glumačku ekipu čine Filip Geljo, Jasmin Geljo, Tarik Filipović, Sulejman Memo Haljevac i brojna druga imena.

“Videćete, biće odličan film”

Lider Hype porodice Saša Mirković ranije je na društvenim mrežama podelio deo atmosfere sa snimanja, otkrivajući i pojedine članove ekipe koji su učestvovali u realizaciji projekta.

– Videćete, biće odličan film. Nadam se da će mnogi od vas kupiti karte za bioskop – poručio je Mirković, a potom se našalio na račun naslova filma:

– Želim vam dobar seks i pre i posle kiše!

Tarik Filipović nije propustio priliku da dodatno začini šalu, pa je uz osmijeh kratko dobacio: