Mirjana Radaković izabrana za generalnog sekretara Narodne skupštine

Mirjana Radaković izabrana za generalnog sekretara Narodne skupštine, sa 138 glasova. Ona je izabrana jednoglasno.

Podsetimo,

Poslanici Srpske napredne stranke napustili su skupštinsku salu tokom javnog glasanja za potpredsednike Narodne skupštine Srbije, na trećem danu konstitutivne sednice 15. saziva.

Prehodno je poslanica poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ Ana Brnabić odbila da glasa, poručivši da ne želi da učestvuje u „ovoj farsi“.

Predsednik Skupštine Aleksandar Čupić konstatovao je da je uzdržana, nakon čega su poslanici SNS kolektivno napustili sednicu.

Glasanje je usledilo nakon što je Skupština većinom glasova odlučila da parlament ima šest potpredsednika. Među kandidatima Studentske liste bili su Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Avrić, dok je lista „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ predložila Miloša Vučevića, Vladimira Đukanovića, Marinu Raguš, Arnoa Gujona, Lidiju Vukićević i Mariju Stanković.

Odlazak naprednjaka dogodio se u atmosferi napetosti koja je obeležila ceo dan.

Oko sat i po od početka glasanja prozivkom, a nakon destominutne pauze, prebrojani su glasovi na večerašnjem izboru potpredsednika Narodne skupštine Srbije.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.