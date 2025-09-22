Završena manifestacija „Bašta Balkana” u Velikom Izvoru

Po drugi put organizovano je takmičenje kulturno-umetničkih društava sa teritorije grada Zaječara na kome su postignuti sledeći rezultati:

NAJBOLJI KUD-ovi ZA 2025.GOD: ,,GRANIČAR” Halovo i ,,ZORAN GAJIĆ” Rgotina

NAJBOLJI KUD PO IZBORU PUBLIKE: KUD ,,GRLJAN” Grljan

NAJBOLJI IZVORNI FOLKLORI: KUD ,,DUBOČANE” Dubočane i KUD ,,ŽIVOJIN ŽIKA IVKOVIĆ” Šljivar

NAJBOLJI KOREOGRAFISANI FOLKLORI: KUD ,,ROMULIANA” Gamzigrad i KUD ,,SLOGA” Vražogrnac

NAJBOLJI KOREOGRAFI: Ljiljana Ljubisavljević, Grljan i Milorad Ilić, Rgotina

NAJBOLJI ZDRAVIČARI: Strahinja Ilić, Rgotina i Mihajlo Nikolić, Šljivar

NAJBOLJI MUZIČAR: Milan Hristović, Halovo

NAJBOLJI KOLOVOĐA : Darko Demić, Halovo

NAJBOLJI KEC: Sofija Brjazović, Halovo i Slavomirka Raducović, Gradskovo

NAJBOLJI ŽENSKI MLADI IGRAČI: Sofija Micić, Zvezdan i Teodora Vasilijević, Halovo

NAJBOLJI MUŠKI MLADI IGRAČI: Lazar Tranović, Halovo i Dimitrije Đurić, Vražogrnac

NAJBOLJI MUŠKI IGRAČI: Nikola Đorđević, Gamzigrad i Mihajlo Ilić, Rgotina

NAJBOLJI ŽENSKI IGRAČI: Teodora Simonović, Gamzigrad i Tijana Čolić, Vražogrnac

NAJBOLJI IGRAČKI PAROVI: David Brjazović/Teodora Tranović, Halovo i Mihajlo Dimitrijević/Bogdana Skalušević, Grljan

NAJLEPŠA NOŠNJA : KUD ,,RUCMAN” Glogovica, KUD ,,BOŽUR” Zvezdan

NAJAKTIVNIJI KUD U 2025.GOD: KUD ,,GRLJAN” Grljan

KUD KOJI JE NAJVIŠE NAPREDOVAO U 2025.GOD: KUD ,,NIKOLA PAŠIĆ” Zaječar , UZOKT ,,UNIKAT DAG” Zaječar

Na Festival ,,ORFEJ” u Beogradu, 9. novembra putuju: KUD ,,STOJAN NIKOLIĆ-ČILE” Veliki Izvor, KUD ,,GRANIČAR” Halovo i KUD ,,GRADEC” Gradskovo

Za „Lepoticu Bašte Balkana” izabrana je Teodora Simonović iz Gamzigrada, prva pratilja je Milica Ćurčija iz Zvezdana, a druga pratilja je Nina Nikolić iz Zaječara.

Pobednik takmičenja u kuvanju gulaša je ekipa “Tri musketara”, pobednik trke sa mlekarskim kantama je u kategoriji muškaraca Toplica Košavović iz Gradskova, a u kategoriji žena Marina Tomić iz Vražogrnca.

Ove godine ,,Bašta Balkana” okupila je bluzu 1000 učesnika iz Srbije, Bugarske, Rumunije, Grčke, Severne Makedonije, Mađarske i Crne Gore.

Organizator smotre je Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine- Centar za kulturu “Zoran Radmilović” u saradnji sa Mesnom zajednicom Veliki Izvor. Pokrovitelj je grad Zaječar.