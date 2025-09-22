Završena manifestacija „Bašta Balkana” u Velikom Izvoru
Završena manifestacija „Bašta Balkana” u Velikom Izvoru
- NAJBOLJI KUD-ovi ZA 2025.GOD: ,,GRANIČAR” Halovo i ,,ZORAN GAJIĆ” Rgotina
- NAJBOLJI KUD PO IZBORU PUBLIKE: KUD ,,GRLJAN” Grljan
- NAJBOLJI IZVORNI FOLKLORI: KUD ,,DUBOČANE” Dubočane i KUD ,,ŽIVOJIN ŽIKA IVKOVIĆ” Šljivar
- NAJBOLJI KOREOGRAFISANI FOLKLORI: KUD ,,ROMULIANA” Gamzigrad i KUD ,,SLOGA” Vražogrnac
- NAJBOLJI KOREOGRAFI: Ljiljana Ljubisavljević, Grljan i Milorad Ilić, Rgotina
- NAJBOLJI ZDRAVIČARI: Strahinja Ilić, Rgotina i Mihajlo Nikolić, Šljivar
- NAJBOLJI MUZIČAR: Milan Hristović, Halovo
- NAJBOLJI KOLOVOĐA : Darko Demić, Halovo
- NAJBOLJI KEC: Sofija Brjazović, Halovo i Slavomirka Raducović, Gradskovo
- NAJBOLJI ŽENSKI MLADI IGRAČI: Sofija Micić, Zvezdan i Teodora Vasilijević, Halovo
- NAJBOLJI MUŠKI MLADI IGRAČI: Lazar Tranović, Halovo i Dimitrije Đurić, Vražogrnac
- NAJBOLJI MUŠKI IGRAČI: Nikola Đorđević, Gamzigrad i Mihajlo Ilić, Rgotina
- NAJBOLJI ŽENSKI IGRAČI: Teodora Simonović, Gamzigrad i Tijana Čolić, Vražogrnac
- NAJBOLJI IGRAČKI PAROVI: David Brjazović/Teodora Tranović, Halovo i Mihajlo Dimitrijević/Bogdana Skalušević, Grljan
- NAJLEPŠA NOŠNJA : KUD ,,RUCMAN” Glogovica, KUD ,,BOŽUR” Zvezdan
- NAJAKTIVNIJI KUD U 2025.GOD: KUD ,,GRLJAN” Grljan
- KUD KOJI JE NAJVIŠE NAPREDOVAO U 2025.GOD: KUD ,,NIKOLA PAŠIĆ” Zaječar , UZOKT ,,UNIKAT DAG” Zaječar
Ove godine ,,Bašta Balkana” okupila je bluzu 1000 učesnika iz Srbije, Bugarske, Rumunije, Grčke, Severne Makedonije, Mađarske i Crne Gore.
