Završena manifestacija „Bašta Balkana” u Velikom Izvoru

22.09.2025.
foto:facebook.com/pozzoranradmilovic

U Velikom Izvoru kod Zaječara, sinoć je završena 12. dvodnevna manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva „Bašta Balkana”.
Као i prvog i drugog dana smotre organizovana su brojna takmičenja, dečji maskenbal i bogat kulturno-umetnički program u kome su učestvovali KUD-ovi iz: Velikog izvora, Grljana, Halova, Vražogrnca, Gamzigrada, Rgotine, Gradskova, Grlišta, Šljivara, Zvezdana, Dubočana, Glogovice kao i ,,ZO-RA”, ,,Penzioner”, ,,Nikola Pašić” i ,,Unikat Dag” iz Zaječara.

Po drugi put organizovano je takmičenje kulturno-umetničkih društava sa teritorije grada Zaječara na kome su postignuti sledeći rezultati:
  • NAJBOLJI KUD-ovi ZA 2025.GOD: ,,GRANIČAR” Halovo i ,,ZORAN GAJIĆ” Rgotina
  • NAJBOLJI KUD PO IZBORU PUBLIKE: KUD ,,GRLJAN” Grljan
  • NAJBOLJI IZVORNI FOLKLORI: KUD ,,DUBOČANE” Dubočane i KUD ,,ŽIVOJIN ŽIKA IVKOVIĆ” Šljivar
  • NAJBOLJI KOREOGRAFISANI FOLKLORI: KUD ,,ROMULIANA” Gamzigrad i KUD ,,SLOGA” Vražogrnac
  • NAJBOLJI KOREOGRAFI: Ljiljana Ljubisavljević, Grljan i Milorad Ilić, Rgotina
  • NAJBOLJI ZDRAVIČARI: Strahinja Ilić, Rgotina i Mihajlo Nikolić, Šljivar
  • NAJBOLJI MUZIČAR: Milan Hristović, Halovo
  • NAJBOLJI KOLOVOĐA : Darko Demić, Halovo
  • NAJBOLJI KEC: Sofija Brjazović, Halovo i Slavomirka Raducović, Gradskovo
  • NAJBOLJI ŽENSKI MLADI IGRAČI: Sofija Micić, Zvezdan i Teodora Vasilijević, Halovo
  • NAJBOLJI MUŠKI MLADI IGRAČI: Lazar Tranović, Halovo i Dimitrije Đurić, Vražogrnac
  • NAJBOLJI MUŠKI IGRAČI: Nikola Đorđević, Gamzigrad i Mihajlo Ilić, Rgotina
  • NAJBOLJI ŽENSKI IGRAČI: Teodora Simonović, Gamzigrad i Tijana Čolić, Vražogrnac
  • NAJBOLJI IGRAČKI PAROVI: David Brjazović/Teodora Tranović, Halovo i Mihajlo Dimitrijević/Bogdana Skalušević, Grljan
  • NAJLEPŠA NOŠNJA : KUD ,,RUCMAN” Glogovica, KUD ,,BOŽUR” Zvezdan
  • NAJAKTIVNIJI KUD U 2025.GOD: KUD ,,GRLJAN” Grljan
  • KUD KOJI JE NAJVIŠE NAPREDOVAO U 2025.GOD: KUD ,,NIKOLA PAŠIĆ” Zaječar , UZOKT ,,UNIKAT DAG” Zaječar
Na Festival ,,ORFEJ” u Beogradu, 9. novembra putuju: KUD ,,STOJAN NIKOLIĆ-ČILE” Veliki Izvor, KUD ,,GRANIČAR” Halovo i KUD ,,GRADEC” Gradskovo
Za „Lepoticu Bašte Balkana” izabrana je Teodora Simonović iz Gamzigrada, prva pratilja je Milica Ćurčija iz Zvezdana, a druga pratilja je Nina Nikolić iz Zaječara.
Pobednik takmičenja u kuvanju gulaša je ekipa “Tri musketara”, pobednik trke sa mlekarskim kantama je u kategoriji muškaraca Toplica Košavović iz Gradskova, a u kategoriji žena Marina Tomić iz Vražogrnca.
Ove godine ,,Bašta Balkana” okupila je bluzu 1000 učesnika iz Srbije, Bugarske, Rumunije, Grčke, Severne Makedonije, Mađarske i Crne Gore.
Organizator smotre je Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine- Centar za kulturu “Zoran Radmilović” u saradnji sa Mesnom zajednicom Veliki Izvor. Pokrovitelj je grad Zaječar.
Zajecaronline/fb/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.B.

