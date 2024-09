Završena KOMEMORACIJA! Suze, MINUT ĆUTANJA, a ovako su prijatelji i SARADNICI BORE ČORBE govorili!

Završena KOMEMORACIJA!

Veliki Bora Đorđević napustio nas je pre nekoliko dana u 72. godini života.

Danas je sahrana muzičkog velikana u Čačku, a pre toga je održana komemoracija u Domu kulture.

Ovaj tužan, možda i najtužniji skup u ovoj ustanovi, započet je minutom ćutanja.

Potom su prisutni počeli da dolaze na govornicu. Borine kolege i saradnici, poput Žike Jelića, Nikole Zorića, Vicka Milatovića imali su dirljive govore. Potom su okupljeni krenuli ka Gradskom groblju u Čačku gde će, prema želji, Borisav biti sahranjen.

Možda i najemotivniji trenuci u ovoj sali koja je odzvanjala uzdasima bola. Na bini se u jendom trenutku pojavio i Zoran Dašić iz grupe Legende.

“Kada mi je pre 40 godina rekao, da kada već zajedno ne možemo da radimo, a to bih jako želeo, uradi nešto sam, a ja ću biti uz tebe i daću sve od sebe da to uspe. I tako su nastale Legende. Čovek koji je promenio moj život i verovao više u mene nego ja sam. Moj dobri duh, moj anđeo čuvar, moj kum. Samo ko je dobro poznavao Boru, koji je sa njim proveo dovoljno vremena nasamo, dobro zna za jednu tananu, emotivnu dušu, nesebičnu, koji se samo prikrivao maskom buntovnika“, ispričao je i doda:

“Bora nije umro, on je samo zakoračio u istoriju, večnost, koji mi mali možemo samo da sanjamo. Boro, srećan ti večni život, obasjan božanskom svetlošću. Slava ti.”

Nikola Selaković, ministar kulture, održao je takođe govor.

“Nije opevao samo naš grad i svet. On ih je, spajajući mnoge generacije, u stvari gradio i to sada znamo. Čacanin, Beograđanin, Zvezdaš, Srbin, roker. Čovek od kog se oprastamo, a zapravo trazimo oprost ako smo ga nečim uvredili. U nadi da će iz njegovih stihova iznići neka nova pokoljenja koja će stvarati i voleti Srbiju onako kako je on činio. Neka mu je večna slava i hvala i neka nas gleda sa anđelima”, izjavio je Selaković.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.