Društvo Izdvajamo Vesti

ZAVRŠEN PROLEĆNI RASPUST: Sutra počinje nastava u svim školama u Srbiji

14.04.2026.
foto: Pinterest

ZAVRŠEN PROLEĆNI RASPUST: Sutra počinje nastava u svim školama u Srbiji

Svi učenici srednjih i osnovnih škola u Srbiji, sutra se vraćaju na nastavu nakon prolećnog raspusta.

Đaci u centralnoj Srbiji na raspustu su od 10. aprila, dok je raspust za učenike škola u Vojvodini počeo 3. aprila.

Osnovci i srednjoškolci su na raspustu od devet dana bili u februaru, za Sretenje.

Učenici u Srbiji neće ići u školu 1. maja kada je državni praznik.

foto: pixabay

Za sve osnovne i srednje škole, osim vojvođanskih, kalendare rada utvrđuje Ministarstvo prosvete, dok pravilnike rada u školama u Vojvodini određuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje.

Prema tim kalendarima, svi maturanti gimnazija školsku godinu završiće 22. maja, dok je poslednji školski dan za osmake i maturante srednjih stručnih škola 29. maj.

Osnovci od prvog do sedmog razreda časove će imati do petka, 12. juna, a za srednjoškolce koji u ovoj godini pohađaju razred koji nije završni nastava će trajati do 19. juna.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreadsBudite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Foto: Zaječaronline

Dodaj komentar