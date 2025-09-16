Zapanjujuće: U okeanu otkriveno čak 20 miliona tona zlata
Zlato je i dalje jedan od najtraženijih plemenitih metala.
Dok su ga u starom Egiptu smatrali simbolom božanske moći i večnog bogatstva, danas je sinonim za luksuz, finansijsku sigurnost i ulaganja.
Nacionalna uprava za aeronautiku i svemir (NASA) nedavno je otkrila lokaciju do sada najvećeg poznatog nalazišta zlata na svetu, ali ono se ne nalazi u rudnicima, već u okeanu.
Procene pokazuju da okeanske vode sadrže čak 20 miliona tona zlata, iako u veoma niskim koncentracijama.
Trenutno vađenje ovog zlata predstavlja veliki izazov. Svaki litrar okeanske vode sadrži tek 0,00000005 grama zlata, što otežava eksploataciju tradicionalnim rudarskim metodama. Za razliku od naslaga na kopnu, zlato u okeanu nije koncentrisano i ne može se iskopati u klasičnim rudnicima.
Eksperti ističu da bi buduće tehnologije, poput nanofiltera i naprednih hemijskih procesa, mogle omogućiti vađenje zlata bez ugrožavanja životne sredine.
Ipak, trenutno je ova vrsta rudarenja daleko od komercijalne primene, što čini okeanske rezerve zlata fascinantnim, ali još uvek nedostižnim bogatstvom, piše Kamatica.
Zajecaronline/Bizportal/Kamatica/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
foto: plakat
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…
Dodaj komentar