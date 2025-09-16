Zapanjujuće: U okeanu otkriveno čak 20 miliona tona zlata

Zlato je i dalje jedan od najtraženijih plemenitih metala.

Dok su ga u starom Egiptu smatrali simbolom božanske moći i večnog bogatstva, danas je sinonim za luksuz, finansijsku sigurnost i ulaganja.

Nacionalna uprava za aeronautiku i svemir (NASA) nedavno je otkrila lokaciju do sada najvećeg poznatog nalazišta zlata na svetu, ali ono se ne nalazi u rudnicima, već u okeanu.

Procene pokazuju da okeanske vode sadrže čak 20 miliona tona zlata, iako u veoma niskim koncentracijama.

Trenutno vađenje ovog zlata predstavlja veliki izazov. Svaki litrar okeanske vode sadrži tek 0,00000005 grama zlata, što otežava eksploataciju tradicionalnim rudarskim metodama. Za razliku od naslaga na kopnu, zlato u okeanu nije koncentrisano i ne može se iskopati u klasičnim rudnicima.

Eksperti ističu da bi buduće tehnologije, poput nanofiltera i naprednih hemijskih procesa, mogle omogućiti vađenje zlata bez ugrožavanja životne sredine.

Ipak, trenutno je ova vrsta rudarenja daleko od komercijalne primene, što čini okeanske rezerve zlata fascinantnim, ali još uvek nedostižnim bogatstvom, piše Kamatica.

Zajecaronline/Bizportal/Kamatica/N.B.