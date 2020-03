Zabelela se čitava Srbija: U Timočkoj krajini sneg i do 40 centimetara

U Srbiji će danas biti oblačno, hladno i vetrovito sa snegom, a u većini predela doći će formiranja snežnog pokrivača od 10 do 15 centimetara.

Najveća količina snega, uz mogućnost snežnih nanosa, prognozira se za istok Srbije i u planinske predele gde se očekuje formiranja snežnog pokrivača od 20 do 40 centimetara, a ponegde i više.

Ujutro će biti slab mraz, sa jutarnjom temperaturom od -3 do 0, dok će najviša dnevna temperatura biti do tri stepena.

„U većini mesta pašće od 10 do 15 centimetara snega, na planinama i u nižim predelima istočne Srbije od 20 do 40 cm, lokalno i više. U utorak usled jakog vetra doći će do stvaranja snežnih nanosa, naročito na istoku i u planinskim predelima“, stoji u najavi RHMZ-a.