Vučić: Srbija po prosečnoj zaradi stigla Bugarsku, širimo sporazume o slobodnoj trgovini!

Vučić sa privrednicima u PKS – Srbija po prosečnoj zaradi stigla Bugarsku

Predsednik Aleksandar Vučić sastaje se sa privrednicima u Privrednoj komori Srbije. Vučić je rekao da je Srbija po prosečnoj zaradi stigla Bugarsku, kao i da se šire sporazumi o slobodnoj trgovini. Pre samog početka dobrodošlucu je poželeo i Marko Čadež. On je istakao da je danas više od 60 poslovnih sistema koji zaposljavaju više od 107.000 ljudi.

Obraćanje Vučića

– Zahvalan sam vama gospodine Čadežu što ste napravili ovaj sastanak. Samo ću u nekoliko rečenica da vam se obratim onda bih želeo vas da čujem i da vas saslušam ne bi li video šta je to što mi možemmo da promenimo kako bismo vama pomogli i omogućili bolje uslove i da radite još uspešnije – istakao je Vučić.

– Srbija ima ekspanzivan rast za razliku od većine evropskih zemalja i bolju stopu rasta nego svi drugi na Zapanom Balkanu. Ova godina je počela loše iz dva razloga: nedostatak pune političke stabilnosti koja se polako ali siugrno uspostavlja, a drugi su promene ekonomskih parametara u okviru stranih direktnih investicija i njihovog nivoa ulaska na teritoriji Srbije i to je bilo na najnižem nivou u poslenjih šest godina. Govorim o prvi 50 dana ove 2025. godine. Naše javne finansije su stabilne u pogledu budžetskog deficitia i javnog duga nikakvih problema nemamo, ispod 3 posto je budžetski deficit, nivo javnog duga ispod 50 posto, bankarski sistem dobro kapitalizvan, devizne rezerve na rekordnom nivou, devizni kurs je stabilan, a nezaposlenost je na istorijskom minimumu. Poslednje fleš procene su na 8.6 posto. Dakle, bez obzira što imamo problema u auto-industriji zbog situaciji pre svega u Nemačkoj i drugom delu Evrope zbog otpuštanja radnika.

– Nivo zaposlenosti je formalno i neformalno za preko petstotina i 35 hiljada više nego što je bio 2012. godine viši. Sada gubimo 40.000 ljudi samo na osnovu negativnog prirodnog prirašataja.

– Moja kritika je da smo ostali staromodni jer nismo uspeli da se okrenemo Kini, Indiji i drugim Azijskim tržištima. I dalje nam je najednostavnije da odemo do Berlina ili Pariza jer tamo dolaze pouzdani investitori. Naš odnos prema NR Kini nije bio dovoljno agresivan i dovoljno odgovoran. To nam najbolje pokazuje slučaj Mađarske zbog koje bi mi u svemu drugo bili uspešniji ali ona je uspela u Kini da napravi bolje rezultate nego mi i to pokazuje koliko smo mi grešaka uspeli da napravimo.

Vučić je u odgovoru na Miškovićeva zapažanja rekao da će kroz sedam do 10 dana biti formirana Reviziona komisija, ključna za izdavanje građevinskih dozvola.

– Naći ćemo posebne modalitete nagrađivanja onih koji žele da donose odluke i rade. Ovaj problem će biti rešen. Ali taj problem sveukupno, neće biti lako i brzo rešen.

– Drugo, što se teči investicija u regionu, morate da nam kažete gde imate probleme, jer mi uvek možemo politikom reciprociteta da rešimo probleme. Ako vidimo da neko naše investitore, da imaju neprijateljski odnos.. Oni imaju više poslova u Srbiji nego što ih mi imamo. Imamo poluge, ne bismo želeli da se služimo represijom, ali i njihovim državama mora da bude jasno da su naše investicije kod njih važne.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/Alo/O.B.