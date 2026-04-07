Vučić reagovao na izjavu ministra Bratine i uputio izvinjenje studentima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas izvinjenje svim studentima i građanima zbog neoprostivo loše izjave ministra informisanja Borisa Bratine bez obzira da li je ona, kako je rekao, izvučena iz konteksta ili nije, i poručio da policija, kao ni bilo ko drugi, nema pravo da ubija studente.

“Ja prvi put čujem ovu izjavu gospodina Bratine, i ako je to istina, ja se izvinjavam svim studentima u ovoj zemlji. Izvinjavam se svim građanima ove zemlje. Takva izjava ne sme da postoji, ma kako da je izvlačena iz konteksta ili nije. Jer mi smo 15 meseci izdržali do ubistva Milice Živković, za koje je jasno da nisu odgovorni državni organi ili politički protivnici blokadera, izdržali smo da ne postoji nijedna žrtva, da nemamo nijedan tragičan događaj. U zemlji u kojoj sam ja predsednik, niko neće da ubija studente”, poručio je Vučić.

On je tako odgovorio na pitanje novinara u Predsedništvu kako komentariše izjavu ministra Bratine na Dan studenata da “u trenutku kada mladi shvate nešto na sasvim ozbiljan način, kada je neko u stanju da im proda anarhističku ideologiju, znate, oni nisu svesni da ta policija ima pravo da ih bije i da ubije”.

Vučić je istakao da su čak oni koji su neretko samo odgovarali na njihove (studenata) napade, platili su veliku cenu, što zatvorskim kaznama, što finansijskim.

“Predsednik sam u zemlji u kojoj ću svaki put da zaštitim život svakog čoveka, svakog studenta, i niko nema pravo da ih ubija, i neće policija da ih ubija. Policija je tamo išla da istraži ubistvo, da li je ubistvo ili je samoubistvo, prerano je da donosimo zaključke. I neću da vam govorim o tome ko preko kojih advokata vrši pritiske na porodicu da se na određen način izjasni, a porodica to ne želi, jer hoću da budem sasvim fer i da nadležnim državnim organima ostavimo mogućnost da urade svoj posao u skladu sa zakonom, profesionalno, odgovorno, onako kako to i priliči”, rekao je Vučić.

Ponovio je svoje, kako je rekao, lično izvinjenje svim studentima i svim ljudima u ovoj zemlji, zbog, kako je rekao, neoprostivo loše izjave koju je ministar Bratina dao.

“Bez obzira na to da li je izvučena iz konteksta ili ne. Jer mi smo 15 meseci smo izdržali do ubistva Milice Živković, da se uzdržim od iskazivanja emocija i od delovanja u skladu sa emocijama koje imam posle 15 meseci maltretiranja, mučenja i najtežih pretnji koje su izricane mojoj porodici, posebno mojoj deci. Je l’ vi stvarno mislite da je neki Škoro ili Bakić ili neki od njih i fizički jači od mene, pa da se plašim njih ili, ne znam koga, koji hoće osiromašenim uranijumom da mi tuširaju dete”, naveo je Vučić.

Ali, kako je naglasio, moraju da ćute i ne smeju ni da im odgovore na sve to, ni on, niti Andrej i Danilo Vučić.

“To je moj posao, i ako ja mogu toga da se uzdržim posle svega toga, onda ni vi ministri i svi ostali ne smete da se ponašate na takav način. To su naša deca, naše sestre, naša braća, i kad ih pobedimo i sledeći put, opet ćemo da im pružamo ruku. I nešto će i da nauče da bi mogli i oni da pobede neki sledeći put”, poručio je Vučić.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

