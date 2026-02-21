VUČIĆ OTKRIO PLAN: AERODROM U BORU MENJA SVE, REGION ĆE PROCVETATI!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je u Boru, gde je sa građanima razgovarao u sali bioskopa „Zvezda“ o infrastrukturnim projektima i planovima za razvoj istočne Srbije. U fokusu razgovora ponovo je bio aerodrom u Boru, za koji je istakao da predstavlja veliku razvojnu šansu za čitav region.
„Bor i istok Srbije će da procvetaju kada ovde otvorimo aerodrom“, poručio je Vučić, naglašavajući da bi realizacija tog projekta doprinela ekonomskom jačanju, većim investicijama i otvaranju novih radnih mesta.
Govoreći o saobraćajnoj infrastrukturi, predsednik je istakao značaj putnog povezivanja Bora sa ostatkom zemlje, uključujući i autoput do Bora „Vožd Karađorđe“.
„Kada dođemo do Despotovca, onda vam je jasno da ćemo da uradimo to do Bora. Važna je i brza saobraćajnica do Brze Palanke. Gledaćemo da završimo deo od Gornjana do Bora koji je u užasnom stanju. Ono što je obećano sa putem Bor–Selište biće završeno“, rekao je Vučić.
On je poručio da će država nastaviti da ulaže u razvoj istoka Srbije, sa ciljem unapređenja infrastrukture i podsticanja privrednog rasta u ovom delu zemlje.
Zajecaronline.com/Boronline.rs/N.B.
