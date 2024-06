VUČIĆ NIKAD BRUTALNIJI: “U Srbiji ne sme nikad ništa loše da se čuje za narod iz Republike Srpske”

Vučić nikad odlučniji!

Predsednik Aleksandar Vučić na samom početku poslao je snažnu poruku podrške ljudima iz Republike Srpske.

Obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića

– Nije lako posle Mileta govoriti, počeću od onoga što je naglasio kao nešto važno. Rekao je važnu stvar oko koje smo se dogovorili još pre 10 godina. Napravili smo dogovor koji nikad nismo prekršili. To je da Srbija i Srpska, bez obzira na to hoćemo li nekad imati različita viđenja. Najboljim odnosima, da nikada ne sme da trpi zbog toga. I da u Srbiji ne sme da se čuje loša reč o Srpskoj i obrnuto. Ponosan sam na to što sam rođen u Beogradu. Nikada me niste čuli da sam govorio da sam zbog toga bolji od nekog drugog. Naš junački narod na KiM nikada nije i nikada neće dozvoliti da ostane bez svog imena. I svoje srpske države ma koliko teško bilo. Pred nama su teški dani, i zbog onoga što se zbiva u svetu -poručio je Vučić i dodao:

–Ako pogledate Evropu i Ameriku kažu da ne sme Rusija da pobedi, sa druge strane Rusija kaže da ne sme da izgubi. Sve to vodi u katastrofu. Najvažniji srpski interes je očuvanje mira. Napadani smo, proganjani, gubili živote… Mislim da je vreme da čuvajući mir gradimo budućnost za naš narod, da nismo bili deo tih ratova bilo bi nas više nego Holanđana. Smatram da je mir naš ključni interes. Govorili smo i o dijalogu kao suštinskom načinu rešavanja problema između nas i Albanaca, ne postoji drugo rešenje, već poštovanje sporazuma, formiranju SZO i svemu drugom.

