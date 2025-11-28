VUČIĆ ČESTITAO NACIONALNI DAN UAE: ”Srbija i UAE dele iskreno i trajno prijateljstvo”

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prijemu povodom obeležavanja Nacionalnog dana Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Vučić se tim povodom oglasio na svom Instagram nalogu.

– Uputio sam šeiku Muhamedu bin Zajedu i narodu Ujedinjenih Arapskih Emirata najsrdačnije čestitke povodom obeležavanja Nacionalnog dana Ujedinjenih Arapskih Emirata.

– Srbija i UAE dele iskreno i trajno prijateljstvo, zasnovano na uzajamnom poverenju, poštovanju i viziji uspešne i prosperitetne budućnosti naših naroda. Zahvalan sam predsedniku Bin Zajedu na ličnom prijateljstvu i posvećenosti jačanju odnosa koji su za Srbiju od izuzetnog značaja.

– Srbija će nastaviti da gradi partnerstvo sa UAE, uverena da naše veze predstavljaju most stabilnosti i razvoja.

Zajecaronline/Alo!/N.B.

