Vučić: Brza pruga Novi Sad-Subotica godinu dana pre roka

Brza pruga Novi Sad-Subotica godinu dana pre roka!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će deonica brze pruge od Novog Sada do Subotice biti otvorena 24. novembra, što je godinu dana pre predviđenog roka i najavio da će se za dve godine, iz Beograda do Budimpešte, stizati za dva sata i 40 minuta, odnosno za sat i po iz Subotice do mađarske prestonice.

Vučić je rekao da je ova pruga važna kako za Suboticu, tako i za Mađare koji žive u našoj zemlji.

“Uredili smo sa Mađarima da se ne staje na granici, nego da budu i jedni i drugi carinici u Beogradu i Budimpešti. To je naš bilateralni dogovor sa Mađarima, koji su Evropljani prihvatili. Nema čekanja, jurimo preko granice i to je to”, rekao je predsednik.

Vučić je naveo da će takozvani zeleni koridori sa EU i Mađarima, ukoliko ih dobijemo, biti podsticaj daljoj saradnji Srbije i Mađarske.

Dodao je da građani mnoge realizovane projekte nisu mogli ni da sanjaju, a posebno ovu brzu prugu.

“Nije se ni pričalo o tome, da ćemo ovako da idemo, da ćemo biti brži od Mađara i u izvođenju radova i u pripremi završetka radova. Imamo bržu prugu nego oni koji su svakako razvijeniji i uspešniji od nas“, rekao je Vučić.

Predsednik je zahvalio kineskom ambasadoru Li Mingu. On je istakao da Srbija ovakvu brzinu razvoja ne bi postigla bez njihove podrške.

“Suštine je u tome da smo mi uz pomoć Kineza ovu prugu završili godinu dana ranije“, rekao je Vučić.

Sa naše strane najzaslužnija je pomoćnica ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Anita Dimoski, koja je vodila projekat.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.