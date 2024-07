Vreme – U Zaječaru sunčano i vetrovito, temperatura do 33° C

Vreme – U Srbiji danas pretežno sunčano uz manji pad temperature. U brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar umeren i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša od 29 na severozapadu do 35 stepeni na jugu i istoku Srbije.

U Zaječaru pretežno sunčano vreme, ali i vetrovito. Minimalna temperatura 24° C, maksimalna dnevna do 33° C. Vetar umeren, povremeno i jak, preko 20 km/h.

I sutra sunčano, uz manji pad temperature.

Najava RHMZ – PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO

Do kraja jula pretežno sunčano i toplo, samo je danas (29.07.) uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu Srbije tek ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Maksimalne temperature:

– danas, 29. jula, od 29 do 33 °C;

– sutra, 30. jula, od 28 do 32 °C;

– u sredu, 31. jula, od 30 do 33 °C.

Početkom avgusta još malo toplije. U četvrtak (01.08.) od 32 do 35 °S, a u petak i subotu (02 – 03.08.) lokalno i do 37 °C. Narednog vikenda ponovo se očekuje i retka (izolovana) pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Biometeorološka prognoza

Tokom većeg dela dana biometeorološke prilike mogu imati relativno povolјan uticaj na hronične bolesnike. Izvesne tegobe mogu osetiti srčani bolesnici, pa im se savetuje opreznost. Mogući su glavobolјa i poremećaj sna. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja.

ZaječarOnline/O.B.