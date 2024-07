Vreme – Tropski talas i dalje na snazi, danas do 37 stepeni

Vreme – Četvrtak: Preovlađivaće sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 25 °C, a najviša od 35 do 39 °C.

U Zaječaru i danas sunčano i veoma toplo vreme, uz slab vetar, maksimalno do 13 km/h. Temperatura tokom noći pala je najniže do dvadesetok podeoka na celzijusovoj skali, a u 9 sati već dostiže 28 stepeni. U najtoplijem delu dana ići će čak i do 37 stepeni.

Sutra slično vreme, moguća i za koji stepen viša temperatura.

Četrvrtak, 11.07.2024. u 05:20 h

UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE NA IZRAŽEN TOPLOTNI TALAS

Jak i dugotrajan toplotni talas do kraja sedmice, 14. jula, usloviće maksimalne temperature:

*u Srbiji od 35 do 40 °C,

* na području Beograda od 37 do 40 °C.

U većini urbanih sredina očekuju se tropske noći.

Toplotni talas pratiće i izražen deficit padavina i sa velikom verovatnoćom će se nastaviti i početkom naredne nedelje.

Biometeorološka prognoza

Zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha i vrlo visokog indeksa UV zračenja savetuje se svima, naročito srčanim bolesnicima, smanjenje fizičkih aktivnosti i izbegavanje direktnog izlaganja suncu. Preporučuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, u kojima vrednost temperature ne sme biti niža od 8 stepeni u odnosu na spolјašnju.

ZaječarOnline/O.B.