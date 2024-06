Vreme – Sunčano i vrlo toplo, temperatura do 34 stepena

Vreme – Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša od 31 do 34 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 90%.

U Zaječaru i danas sunčano i veoma toplo vreme. Minimalna temperatura 17, maksimalna čak do 34 stepena. Vetar slab, ispod 10 km/h.

Od sutra još toplije, sve do subote očekuju nas prave tropske temperature. Svakog dana maksimalna dnevna temperatura će prelaziti 35 stepeni, negde čak i do 40 stepeni!

RHMZ – UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE NA IZRAŽEN TOPLOTNI TALAS (od 18. do 23. juna 2024.)

Nalazimo se na početku perioda koji će obeležiti priliv veoma toplog vazduha sa severa Afrike ka našem području. Vrednosti maksimalnih temperatura po danima:

– danas (18.06.) od 32 do 35 °C

– sreda (19.06.) od 35 do 37 °C

– četvrtak (20.06.) od 33 °C na severu do 39 °C na jugu i istoku Srbije

U petak i subotu (21 – 22.06.) pik toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 °C.

U subotu posle podne na severu i zapadu, a u nedelju (23.06.) i u ostalim krajevima pad temperature i povratak na vrednosti u intervalu od 28 do 34 °C.

Biometeorološka prognoza

Očekivana biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod srčanih i bolesnika sa respiratornim obolјenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Opreznost se preporučuje učesnicima u saobraćaju.

ZaječarOnline/O.B.