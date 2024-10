Vreme – Jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, maksimalno 25°C

Vreme – Ujutro hladno, po kotlinama i dolinama mestimično magla. U toku dana pretežno sunčano i toplije, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, koji će krajem dana u donjem Podunavlju i na jugu Banata biti u pojačanju. Najniža temperatura od 5 do 13, a najviša od 23 do 26 stepeni. U toku noći na severu i zapadu postepeno naoblačenje ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima.

U Zaječaru jutro hladno, dok nas tokom dana očekuje ozbiljan porast temperature i pretežno sunčano vreme. Minimalna temperatura 9 stepeni, maksimalna do 25°C. Vetar slab i umeren, između 5 i 15 km/h.

Temperaturne oscilacije tokom nedelje, najtoplije u utorak i četvrtak

U utorak (08.10.) ujutro hladno, po kotlinama i dolinama reka, uglavnom na zapadu i jugu Srbije, mestimično magla. U toku dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i osetno toplije. Duvaće slab i umeren južni vetar, koji će do večeri pojačati prvo na jugu Banata i u donjem Podunavlјu, a potom i u planinskim predelima jugozapadne Srbije. Najniža temperatura od 3 do 13 °C, a najviša od 22 do 27 °C. U drugom delu noći u zapadnoj polovini Srbije naoblačenje s kišom i lokalnim plјuskovima.

U sredu (09.10.) ujutro i pre podne naoblačenje s kišom će se brzo premeštati na istok. Posle podne i uveče delimično razvedravanje.

Četvrtak (10.10.) će, nakon jutarnje magle po kotlinama i dolinama reka, biti najtopliji dan u sedmici uz pretežno sunčano vreme i uz maksimalne temperature od 23 do 29 °C. U donjem Podunavlјu i na planinama kratkotrajno pojačanje južnog vetra.

U toku noći (10/11.10.) i u petak ujutro novo prolazno naoblačenje s kratkotrajnom kišom i padom temperature. Severozapadni vetar u pojačanju. Tokom dana u Vojvodini razvedravanje, a uslova za kratkotrajnu kišu biće još u brdsko-planinskim predelima.

Od subote (12.10.) malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i uz hladna jutra, a dnevna temperatura biće oko i malo iznad proseka za drugu dekadu oktobra.

Biometeorološka prognoza

Reletivno povolјna biometeorološka situacija pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Oprez se ipak preporučuje astmatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima, naročito u jutarnjim satima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u vidu nesanice i glavobolјe.

ZaječarOnline/O.B.