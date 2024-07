Vreme – Još jedan vreo dan u Zaječaru, maksimalno do 34 stepena

Vreme – Pretežno sunčano i toplo. Vetar uglavnom slab promenljiv, samo još u prvom delu dana dana u Banatu i donjem Podunavlju umeren do jak jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 23, a najviša od 32 do 36 stepeni.

U Zaječaru i danas sunčano i toplo vreme. Tokom noći, temperatura je pala ispod 20 stepeni, pa je ujutru temperatura bila vrlo prijatna, što neće biti slučaj u većem delu dana, jer nas od 11 časova, pa sve do večernjih sati očekuje konstantna temperatura iznad 30 stepeni. Najtoplije će biti oko 15 sati, kada će živa u termometru ići i do 34. podeoka.

Vetar tokom većeg dela dana slab, tek na mahove preko 10 km/h.

Od sutra još više temperature.

UPOZORENJE ZA PODRUČJE SRBIJE NA IZRAŽEN TOPLOTNI TALAS

Jak i dugotrajan toplotni talas usloviće maksimalne temperature do utorka (09.07.) od 32 do 37 °C, a od srede do kraja sledeće sedmice (10 – 14.07.) od 35 do 40 °C uz tropske noći u urbanim sredinama.

Toplotni talas pratiće i izražen deficit padavina. Manji pad temperature za oko 5 °S (naročito na severozapadu Srbije) moguć je tek sredinom meseca (15.07.), ali će se i nakon toga temperatura zadržati iznad proseka uz nastavak perioda sa tropskim danima i noćima.

Meteoalarm savete i preporuke možete pogledati OVDE.

Biometeorološka prognoza

Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savetuje pridržavanje saveta lekara. Preporučuje se smanjenje fizičkih aktivnosti i primena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja, tokom najtoplijeg dela dana.

ZaječarOnline/O.B.