Vreme – I danas oblačno sa slabim snegom, temperatura do 2 stepena

Vreme – U Srbiji danas hladno sa slabim, na severu i umerenim jutarnjim mrazem. U toku dana na severu Vojvodine sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, a ponegde u Banatu, istočnoj i centralnoj Srbiji, kao i u planinskim predelima, provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, ujutro i pre podne na istoku Srbije i jugu Banata jugoistočni. Najniža temperatura od -8 do -2, a najviša od 0 do 3 stepena. Uveče i tokom noći razvedravanje se očekuje i u ostalim krajevima Vojvodine, ali i u delovima zapadne i centralne Srbije.

U Zaječaru tokom celog dana oblačno vreme sa slabim snegom. Jutarnja temperatura malo ispod nule, minimalno do -3 stepena, dok će se maksimalna kretati u intervalu do 2 stepena iznad nule. Vetar slab, ispod 10 km/h.

U sredu (19.02.) na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, kao i u oblasti Homolјskih planina ujutro umereno do potpuno oblačno, još ponegde uz provejavanje slabog snega. Tokom dana postepeno razvedravanje, U ostalim krajevima tokom celog dana pretežno sunčano, ali hladno. Vetar slab do umeren, severni. Najniža temperatura od -9 do -3 °C, a najviša od 0 do 4 °C.

Od četvrtka do kraja sedmice hladno sa umerenim i jakim jutarnjim mrazem uz minimalne temperature u većini mesta od -12 do -4 °S. Tokom dana biće pretežno sunčano, krajem sedmice uz prolaznu umerenu oblačnost.

Biometeorološka prognoza

Pobolјšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje cerebrovaskularnim, srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Depresija i smanjenje radne sposobnosti su mogući kao meteoropatskeu reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje opreznost.

ZaječarOnline/O.B.