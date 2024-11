Vreme – Danas hladno i vetrovito, maksimalno 9 °C

Vreme – Ujutro i pre podne magla i niska oblačnost očekuju se na zapadu Bačke i Srema, u zapadnoj Srbiji, kao i po kotlinama i dolinama reka Šumadije, jugozapadne, južne i istočne Srbije uz slab do umeren mraz. Tokom dana postepeno razvedravanje, pa se očekuju i sunčani intervali, a uveče i tokom noći magla i niska oblačnost će se ponovo formirati. U većini mesta košavskog područja pretežno sunčano tokom celog dana. Najniža temperatura od -6 do 2 °C, a najviša od 6 do 12 °C. U toku noći na istoku Srbije mestimično slaba kiša, na visokim planinama provejavanje slabog snega.

U Zaječaru danas hladno, sa maksimalnom temperaturom tek do 9 stepeni. U toku većeg dela dana biće sunčano, sa nešto jačim naletima vetra, do 20 km/h. Od sutra nešto lošije vreme, kiša i dodatni pad temperature.

U PRVOM DELU NAREDNE SEDMICE HLADNO UZ JUTARNJI MRAZ I MAGLU, A OD 15.11. PORAST TEMPERATURE

Do sredine naredne sedmice (14.11.) hladno uz jutarnji mraz i maglu mestimično. U toku dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i uz maksimalne temperature od 5 do 10 °C. Magla će se ponegde u nizijama zadržavati duže tokom dana. Uz više oblačnosti, kiša se u ponedelјak (11.11.) očekuje prvo na istoku Srbije, a zatim ponegde i u ostalim krajevima, u utorak (12.11.) će biti suvo, a u sredu (13.11.) će padati u južnoj, a od sredine dana i u centralnoj Srbiji, ali uz malu količinu padavina. Na najvišim planinama kratkotrajan sneg.

Nakon 15.11. porast temperature, pojačanje južnog i jugozapadnog vetra uz češća, ali prolazna naoblačenja s kratkotrajnom kišom.

Biometeorološka prognoza

Očekivana biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima, astmatičarima i nervno labilnim osobama. Reumatski bolovi i depresija su mogući kao meteoropatske reakcije.

ZaječarOnline/O.B.