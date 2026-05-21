Vlada Srbije dala saglasnost za kandidaturu Beograda za finale Lige Evrope 2029.

Vlada Srbije saopštila je danas da je na sednici usvojila rešenja i dala saglasnost za kandidaturu Fudbalskog saveza Srbije za organizovanje finala Lige Evrope u Beogradu 2029. godine.

Pored toga, saglasnost za kandidaturu dobio je i Savez za školski sport za školski sport Srbije za organizovanje Svetskog školskog prvenstva u košarci za učenike do 18 godina na Zlatiboru ove godine i Evropskog školskog prvenstva u basketu 3×3 za učenike do 18 godina u Beogradu ove godine.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

