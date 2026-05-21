Novak izbegao Sinera do finala

Održan je žreb za Rolan Garos, Novak Đoković je bio treći nosilac, a u prvom kolu će igrati protiv Đovanija Mpeči-Perikada iz Francuske.
Đoković ne može da igra sa Janikom Sinerom pre finala, dok u polufinalu može da naleti na Aleksandera Zvereva.
Janik Siner će u prvom kolu igrati protiv Klemona Tabua iz Francuske, koji je dobio specijalnu pozivnicu za drugi grend slem u sezoni.
Italijan brani finale iz prošle sezone, kada je u borbi za titulu izgubio od Karlosa Alkaraza posle velikog preokreta sa 3:2 u setovima.
Miomir Kecmanović će u prvom kolu igrati protiv Fabijana Marožana iz Mađarske, dok će Hamad Međedović odmeriti snage sa Janikom Hanfmanom iz Nemačke.
Zajecaronline/J.V.
