Novak izbegao Sinera do finala

Održan je žreb za Rolan Garos, Novak Đoković je bio treći nosilac, a u prvom kolu će igrati protiv Đovanija Mpeči-Perikada iz Francuske.

Đoković ne može da igra sa Janikom Sinerom pre finala, dok u polufinalu može da naleti na Aleksandera Zvereva.

Janik Siner će u prvom kolu igrati protiv Klemona Tabua iz Francuske, koji je dobio specijalnu pozivnicu za drugi grend slem u sezoni.

Italijan brani finale iz prošle sezone, kada je u borbi za titulu izgubio od Karlosa Alkaraza posle velikog preokreta sa 3:2 u setovima.

Miomir Kecmanović će u prvom kolu igrati protiv Fabijana Marožana iz Mađarske, dok će Hamad Međedović odmeriti snage sa Janikom Hanfmanom iz Nemačke.

