Vlada donela odluku da produži zabranu izvoza nafte i naftnih derivata!

Vlada Srbije donela je danas odluku da produži zabranu izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora do 2. aprila.

“Zabrana se odnosi na izvoz dizela , benzina i sirove nafte svim vidovima transporta a produžili smo je kao jednu od mera kako bismo zaštitili građane i privredu od skoka cena nafte na svetskom tržištu koje i dalje traje. Dodatno, odlučili smo i da pustimo 40.000 tona dizela iz rezervi, kao dodatnu meru za zaštitu tržišta a koja će biti realizovana u narednim danima”, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, saopštilo je ministarstvo.

Ministarka je navela da je cilj mera koje se donose, kao sto je smanjenje akcize na gorivo u iznosu od 20 odsto, zaštita domaćeg tržista od nestašica derivata nafte i skoka cena, a usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu zbog konflikta na Bliskom Istoku i povećanja cene nafte od 40 odsto poslednjih nedelja.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

