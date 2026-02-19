Veš na 40 stepeni? Jedna promena smanjuje račun za struju do 62%

Ispostavlja se da mnogi ljudi mesečno daju više novca za struju samo zato što automatski biraju više temperature pranja. Mašina radi, voda se zagreva, a računi rastu – i to često bez potrebe.

Veš se lako nagomila, pa mašina ide gotovo svakog dana. Ali ono što najviše troši struju nije samo trajanje programa, već zagrevanje vode.

Što je temperatura viša, to je i potrošnja veća.

Stručnjaci upozoravaju da većina domaćinstava nepotrebno koristi programe na 40, 60 ili čak 90 stepeni, iako to za svakodnevno zaprljanu odeću uopšte nije neophodno.

Istraživanja su pokazala da prelazak sa 40 na 30 stepeni može smanjiti potrošnju energije za oko 38 odsto.

Ako perete na 20 stepeni, ušteda može dostići čak 62 odsto.

Mnogi biraju 40 ili više stepeni jer veruju da je to higijenski sigurnije i da se tako uklanjaju bakterije. Međutim, savremene mašine i deterdženti napravljeni su tako da vrlo efikasno peru i na nižim temperaturama.

Za odeću koja nije jako zaprljana – majice, farmerke, sportske stvari ili garderobu za posao – program na 30 stepeni je sasvim dovoljan.

Time ne samo da štedite struju, već čuvate i tkaninu.

Visoke temperature ubrzavaju habanje, bleđenje boja i skupljanje odeće.

Više temperature i dalje imaju svoje mesto – peškire, posteljinu i bebi garderobu preporučljivo je prati na 60 stepeni zbog boljeg nivoa higijene. Program na 90 stepeni uglavnom je potreban samo za kuhinjske krpe i krpe za čišćenje.

U većini slučajeva, mala promena – spuštanje temperature na 30 stepeni – može značajno smanjiti mesečne troškove. A razliku ćete primetiti već na prvom sledećem računu.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs/N.B.

