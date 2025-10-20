VEČERAS – MEDIJSKI SPEKTAKL! Saša Mirković gostuje u podkastu Bokija 13 – slede goruće teme i izjave koje će UZDRMATI BALKAN!

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, ugostiće večeras od 21 sat u svom podkastu vlasnika i direktora Hype imperije, Sašu Mirkovića.

Šoumen će Mirkovića, koji je i muzički producent, pitati sve ono što je proteklih meseci, ali i godina, bilo u žiži interesovanja regionalnih medija. I dalje se govori o temama koje su zatresle Balkan, a koje se na bilo koji način tiču Saše Mirkovića, koji je spreman da iskrenim odgovorima sagleda sve situacije.

Poznato je da Boki 13 nije neko ko se plaši da postavi prava pitanja, a publika je već gledala prethodna izdanja u kojima su poznati, mahom iz Srbije, odgovarali na brojne navode.

VEČERAS – MEDIJSKI SPEKTAKL!

S obzirom na to da medijski mag Saša Mirković ima štošta zanimljivog da kaže, kako o Hype produkciji, tako i o medijskim pikanterijama, može se naslutiti da nas očekuje više nego zanimljiv razgovor dvojice šoubiz-majstora.

Podkast se večeras emituje uživo na Jutjub kanalu Boki13.

Inače, prvi čovek Hype-a je nedavno pitao pratioce na Tiktoku šta misle o njegovom eventualnom gostovanju kod Jovanovskog.

„Drama je opšta, da li ću gostovati u podkastu kontraverznog Bokija 13 u Makedoniji? Boki 13 je autentični predstavnik kontroverzne Makedonije. A svi se mi bavimo šou biznisom. Tako da, kako bih vam rekao, postoje ljudi koji su za, postoje ljudi koji su protiv. Siguran sam da bi ta emisija izazvala dosta dobru gledanost. Sad, da li ću gostovati ili ne. To sve zavisi od vas, dragi pratioci ili dragi prijatelji. Pa bih voleo u komentarima i naravno u lajkovima da me opredelite da li da gostujem ili ne. I ako ne, zašto ne i ako da, zašto da“, zaintrigirao je Saša mnoge ovim rečima.

Zbog velikog interesovanja javnosti, odlučeno je da se ovo gostovanje i realizuje.

Na Instagramu se oglasio i makedonski šoumen, što možete pogledati u nastavku:

