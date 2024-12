VAŽNE VESTI ZA MLADE! Vučić najavio: Učešće za stanove biće maksimalno tri do pet odsto!

VAŽNE VESTI ZA MLADE!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se sa Narodnom bankom Srbije (NBS) raditi na tome da se naprave sa poslovnim bankama garantne šeme i programi kako bi se rešili problemi koje mladi imaju kada je reč o kupovini stanova.

“Ići ćemo na to da bude maksimalno tri do pet odsto učešće. Da rate ne prelaze 200 evra za prosečne stanove na nivou Republike Srbije. I sada gradimo tu šemu, da vidimo kako da subvencionišemo kupovinu stana“, rekao je on u obraćanju građanima.

Vučić je naglasio da se neće dozvoliti “trikovi” koji su se dešavali oko stanova za pripadnike snaga bezbednosti, u kojima su, kako je naveo, ti stanovi prebacivani na sestre, brata i onda su uzimani drugi i treći stan koji su kasnije izdavani.

“Striktno ćemo da vodimo računa, gledaćemo, proveravaćemo da li je bilo promena u stanju imovine, odnosno u stanju nekretnina i prevacivanja na bliske rođake. Želimo mlade da sačuvamo ovde u Srbiji, želimo da im pružimo odličnu šansu. Napravićemo program kakav nigde u regionu ne postoji, da najlakše mogu da dođu do rešenja stambenog pitanja“, naveo je Vučić.

On je dodao i da 6. decembra ide u Brisel i Cirih i da, čim se vrati, preuzima zastavu Ekspa.

Ceo govor predsednika Aleksandra Vučića možete pročitati OVDE.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.