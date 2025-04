NEZAPAMĆENO INTERESOVANJE ZA KONCERT MIROSLAVA ILIĆA U ZAGREBU! Karte se prodaju MUNJEVITOM BRZINOM, evo podataka! (FOTO)

Sudeći po trenutnoj situaciji, barda narodne muzike tek čekaju uspesi tokom ove godine.

Miroslav Ilić održaće koncert u Areni Zagreb 18. oktobra 2025. godine, i to 15 godina nakon što je poslednji put imao veliki koncert u ovoj hali. KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.

Interesovanje za ovaj spektakl je ogromno, a u prilog tome govori sledeća informacija.

NEZAPAMĆENO INTERESOVANJE ZA KONCERT MIROSLAVA ILIĆA U ZAGREBU! Karte se prodaju MUNJEVITOM BRZINOM, evo podataka! (FOTO)

Nedugo nakon što su puštene, karte za Ilićev koncert su druge po interesovanju publike u zemlji – fanovi ih kupuju i nesumnjivo već sada jedva čekaju spektakl. Ove podatke je objavila Instagram stranica eventim_hr.

Jedino se Cirkus Adrenalin Show u Osijeku ovog momenta bolje kotira od Miroslava, kada je reč o prodaji karata u Hrvatskoj. Ali je svakako, za Arenu Zagreb, Ilićev spektakl broj jedan, što je impoznatno, uzme li se u obzir da do koncerta ima još šest i po meseci.

Podsetimo, Miroslav Ilić je dao izjavu nedavno povodom koncerta u Zagrebu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač za Jutarnji.hr.

Detaljnije o spektakularnoj večeri u nastavku:

Zajecaronline.com-Hypetv.rs V.M.

NOVA MIRA ŠKORIĆ!

Mira Škorić objavila je novu pesmu. Pevačica se svojim vokalom i te kako dokazala na našoj muzičkoj sceni, a emotivnim pesmama je razgalila mnoga srca, što će, verujemo, biti slučaj i ovog puta.

Nova pesma pod zvučnim nazivom “Trag na jastuku” je pobrala simpatije publike od prvog minuta kako je izašla, a Mira je ekskluzivno za Hype TV portal otkrila je po neki detalj o numeri, koju možete poslušati u nastavku.

“Da, tema pesme jeste preljuba. Neke žene posle takvih stvari u životu, kada otkriju preljubu, ostaju same. Ova pesma je za njih, ali moram jednu stvar da istaknem. Svojom muzikom šaljem poruku ženama da budu hrabre u svakoj situaciji, kao i da nikada ne treba da izgube dostojanstvo, a pogotovo ne kada su prevarene“, izjavila je Mira Škorić.