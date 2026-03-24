Vaterpolisti Srbije počinju pripreme za Svetski kup: Objavljen spisak kandidata

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović odredio je kandidate koji će se od 30. marta do 5. aprila pripremati za učešće na kvalifkacionom turniru Svetskog kupa u grčkom gradu Aleksandropoli, saopštio je VSS.

Pozvani su: Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd), Radosav Virijević (Valis), Mihailo Gošić (Sava), Mateja Kosanović (Košutnjak), Nikola Murišić (Radnički), Đorđe Lazić (Jadran HN), Strahinja Krstić (UKLA), Vuk Čonkić (Partizan), Nikola Jakšić (Radnički), Petar Jakšić (Radnički), Dušan Trtović (Novi Beograd), Luka Pljevančić (Novi Beograd), Novak Lazić (Šabac), Petar Mićanović (Šabac), Nikola Lukić (Novi Beograd), Vasilije Martinović (Novi Beograd), Rodoljub Gajić (Crvena zvezda),Vuk Kojić (Valis),Miljan Đokanović (Partizan), Dušan Mandić (Ferencvaroš), Nemanja Stanojević (Šabac), Vuk Milojević (Novi Beograd), Viktor Urošević (Novi Beograd), Marko Dimitrijević (Novi Beograd), Relja Danković (Crvena zvezda), Luka Gladović (Novi Beograd), Filip Novaković (Šabac) i Luiđi Canepa (Partizan).

U stručnom štabu, uz selektora Stevanovića biće i treneri Miloš Ćirić, Stefan Ćirić, Darko Bilić, Nemanja Ličanin i Miloš Ostojić, kao i lekar, dr Nikola Repac i fizioterapeut Vladimir Radović.

Vaterpolisti Srbije, prvaci Evrope će sparingovati u Beogradu i Kragujevcu sa Holandijom i Rusijom, koja se posle nekoliko godina vraća na međunarodnu scenu.

Turnir u Aleksandropoli na programu je od 6. do 12. aprila. Holandija je zajedno sa Grčkom i Mađarskom protivnik Srbije u A grupi kvalifikacija, dok su u B grupi: Italija, SAD, Španija i Hrvatska.

Posle tri utakmice u grupama biće formirane nove dve grupe sa četiri tima i igraće svako sa svakim. Sa ovog turnira će se pet najboljih reprezentacija kvalifikovati za Finalni turnir SK u Sidneju, koji će biti održan od 22. do 26. jula. Dve ekipe će plasirati sa turnira Divizije 2 (32 učesnika), koji će biti održan na Malti, dok je osmi učesnik Australija.

Zajecaronline.com/24sedam.rs/ N.B.

