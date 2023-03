Uvećaj svoj dobitak Superkvotom u SuperBetu!

Photo by Sergey Zolkin on Unsplash

Pošto su svim igračima kvote jedan od najbitnijih faktora kada biraju parove na koje će se kladiti, onda će ono što nudi Super Bet biti pun pogodak za sve! To je Superkvota sa kojom ćete moći da dobijete još više, a da nikakve dodatne uslove ne morate da ispunite.

Kako? Superkvota funkcioniše izuzetno lako. Ona je i napravljena da svima vama koji se igrate sa nama na Superbet sajtu donese još bolje uslove kako bi vam igra bila što uzbudljivija i zabavnija. Ona će se pojaviti na glavnim događajima dana odnosno na najboljim mečevima u toku tog dana, i vama će predstavljati još veći izazov da se kladite baš na njih jer ćete znati da možete dobiti joši veći potencijalni dobitak.

Superkvotu ćeš vrlo lako uočiti jer će se već na osnovnoj stranici online kladionice Super Bet pojaviti vrlo jasan znak sa super ponudom i mečom ili mečevima koja će ona uključiti, a ispod svakog od njih će biti jasno naznačeno da se radi o Superkvoti. A izbor mečeva gde će se ova specijalna kvota pojaviti je naprosto sjajan, i sigurni smo da će za svakoga biti prilike da je iskoristi. Potrudili smo se da to budu najzanimljivije lige o kojem god sportu da se radilo. Kada je, na primer reč o fudbalu, Superkvota u Super Betu će biti na mečevima najjačih evropskih liga kao što su to engleska, španska, italijanska, nemačka ili francuska liga. Takođe, u ovu super ponudu smo uključili i fudbalske kupove kako ni ova takmičenja ne bi bila zapostavljena za sve one koji vole da se klade baš na njih.

Ako više volite da se kladite na neke druge sportove, nema problema – i na tim mečevima smo spremili Superkvotu za vas! Kada je u pitanju košarka, to uključuje košarkaške lige poput španske, italijanske ili nemačke, ali i Evroligu kao najjače evropsko klupsko košarkaško takmičenje. Tu su i mečevi NBA lige bez kojih Superkvota isto tako neće moći da prođe. Ako ste ljubitelj rukometa, Liga šampiona kao super interesantno takmičenje će imati svoje mečeve na kojima ćete moći da pronađete Superkvotu, a isto važi i za mečevi iz NHL lige ako više preferirati hokej na ledu.

Super je znati da je Superkvota dostupna na opklade 1, X i 2, pa ako su ti one omiljene prilikom klađenja, onda ćeš imati još više razloga za zadovoljstvo! Odlična stvar je da se na super ponudu u Super Betu možeš kladiti i sa svojim bonus novcem, pa tako ni o tome nećeš morati da brineš kada ugledaš ovu opciju pored meča na koji ćeš želeti da uložiš novac. Takođe, nema ni ograničenja kada je u pitanju vrsta tiketa sa kojim ćeš se kladiti – u obzir dolaze i singl, i sistemski tiketi.

Ono što je još posebno kod Superkvote je da ćeš moći da iskoristiš Cashout opciju koju nudimo i prilikom klađenja na mečeve koji će biti obeleženi ovom ponudom. A ako slučajno ne znaš šta je Cashout kod Superbeta, evo objašnjenja – to je opcija koja će ti omogućiti isplatu tiketa i pre nego što su svi mečevi na tiketu završeni. Ona je vrlo korisna u situacijama kada nisi siguran u neke mečeve koji su ti još u igri, a sa Cashout opcijom novac dobijaš odmah. Dovoljno je samo da zatražiš Cashout, a mi ćemo ti ponuditi iznos za njega.

Superkvota je tu za svakoga – samo redovno prati dešavanja na Super Bet, i očekuj ovu super ponudu na mečevima koje ćeš igrati!