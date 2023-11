Usvojen budžet grada za 2024. godinu: „Sve poskupljuje, a naš budžet sve manji“!

Na današnjoj sednici Skupštine grada Zaječara usvojen je budžet za predstojeću godinu, koji će iznositi 2.183.808.000 dinara. Na sednici je takođe usvojen i četvrti rebalans budžeta za tekuću godinu, koji je dostigao iznos od 2.356.620.000 dinara, što je naišlo na neodobravanje odbornika opozicije, koji su ukazivali na to da u vremenu inflacije i konstantnih poskupljenja, jedino ne raste gradski budžet!

Odbornik Miloš Stojadinović ukazao je na to da je zanimljiv podatak da u godini kada su cene drastično porasle, budžet grada će biti manji u odnosu na onaj iz tekuće godine.

„U godini kada je cena robe i cena usluga porasla, nama će budžet za 2024. godinu biti manji od budžeta za 2023. To je pravi prikaz kako vodite grad. Nema povećanja, što znači da nema povećanja budžetskih prihoda. Izvestilac budžeta rekao je da ćemo ove godine imati dobro ispunjenje budžeta, oko 92%, ali nije suština u tome, nego kako se taj novac troši. Kada dođemo do lokalnog ekonomskoj razvoja, realizacija je 0%, subvencije privatnim preduzećima nula, praćenje kvaliteta životne sredine – realizcija 2,32%. To je način na koji vi brinete o životnoj sredini ovog grada, grada koji je po monitoringu Ministarstva zdravlja u prvih pet po zagađenju vazduha. Ali zato kada dođemo do ispunjenja budžeta za vaše dilove sa Nikolić prevozom ili za LED rasvetu, to se redovno namiruje. Škole su nam hladne, a vi planirate da gradite Park imperatora. To vam i priliči, jer nas vraćate u doba imperatora. Nećemo imati ni za struju, ni grejanje, ni vodu, niti bilo šta u ovom gradu“, poručio je Stojadinović.

Uglješa Đuričković se osvrnuo na ono što je odbornike dočekalo na samom ulazu u Skupštinu, a to su pored pripadnika obezbeđenja opštine, i pripadnici privatnog obezbeđenja.

„To su ljudi iz privatnog obezbeđenja gradonačelnika, pošto pričamo o budžetu, građani moraju da znaju da se od njihovog novca plaćaju ljudi koji nisam siguran šta ovde rade“, rekao je on.

Takođe je poručio da se gradonačelnik kukavički nije pojavio na sednici, na kojoj se govori o najvažnijem dokumentu jednog grada, što je gradski budžet.

„Javnu raspravu o budžetu koji danas treba da izglasamo niste održali, gradonačelnik je takođe uz pomoć obezbeđenja omeo održavanje rasprave, a onda krišom, kukavički održao u nekoj SNS prostoriji u toku kampanje. Imali ste 23 godine da uradite nešto za ovaj grad, potrošili ste stotine miliona koji su završili u džepovima nekih privatnika. Više nema nikakvog smisla pričati o tome na šta planirate da trošite novac, jer svi znamo šta radite. Vi pljačkate grad. Ovo je kraj i poslednji budžet koji vi donosite. Stvari se menjaju vrlo brzo, i za sve te pljačke ćete odgovarati svi vi koji ovde dižete ruke“, poručio je Đuričković.

Dejan Krstić je rekao da je budžet grada zajednička kasa, a da odnos vlasti prema tom budžetu i narodu ide iz katastrofe u katastrofu.

„Vi ste se već četvrt veka nakačili kao pijavice i novac odlazi, a za narod ništa. Došlo je do ekstrema, a vi biste da o tome uopšte ne diskutujemo, nego spojite deset tačaka i nemamo vremena ni za šta. Da vi trošite, a da se o tome ništa ne zna. To je vaša ideja. Ne znam kako možete mirno da spavate dok ovako negativno utičete na svoju okolinu. Poljoprivrednicima dajete neki sitan novac, gradonačelnik kaže ne treba im, vraćaju novac. Zdravstvena zaštita, planiran iznos – milion dinara, ljudi umiru, ambulante se raspadaju, a vi gradite stadione i parkove imperatora. Sve vaše komisije, to su sve ljudi bez temeljnog obrazovanja koji nisu kompetentni da se bave delatnošću koja im je poverena. Vi se igrate vlasti“, kazao je Krstić.